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TOP,Новости,Экология и климат

В.Синкявичюс: в борьбе с изменениями климата придется менять образ жизни

Фото Virginijus Sinkevičius/ twitter.com

Приступивший к работе в этом месяце еврокомиссар по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс говорит, что из-за борьбы Евросоюза (ЕС) с изменениями климата людям придется менять образ жизни.

«Без всякого сомнения, это изменения, которые связаны с образом жизни. Различные инициативы – один из путей, но в конце концов это и выбор граждан», – сказал в интервью BNS в Брюсселе В. Синкявичюс, ответственный в Еврокомиссии (ЕК) за охрану окружающей среды, океанов и за рыбное хозяйство.

Лидеры стран ЕС, за исключением Польши, в пятницу договорились о переходе до 2050 года к модели нейтральной для климата экономики.

По словам В. Синкявичюса, Сообщество поможет жителям менять привычки потребления.

«Например, находящаяся у меня в портфеле экономика замкнутого цикла будет поощрять более длительный технологический цикл, потому что сегодня мы видим, что цикл существования многих технологий, как и используемого ежедневно в быту оборудования, уже спроектирован на стадии дизайна», – сказал еврокомиссар.

«Мы попытаемся изменить Директиву о дизайне, продлив продолжительность существования оборудования, различных вещей, что точно так же будет способствовать снижению потребления и экономии ресурсов. План экономики замкнутого цикла будет одним из способов предложить гражданам альтернативу, в которой будет и возможность сэкономить деньги, и одновременно эффективно использовать ресурсы», – добавил он.

По словам В. Синкявичюса, Польша, которая пока не соглашается брать обязательства по нейтральной для климата экономике, рискует «потерять большие возможности и большие инвестиции».

Он также сказал, что в контексте борьбы с изменениями климата ЕС намерен ввести сбор в отношении товаров, импортируемых из стран, которые больше загрязняют окружающую среду. По словам еврокомиссара, это будет нужно, чтобы сохранить конкурентоспособность экономики ЕС.

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