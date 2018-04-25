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Сегодня в мире

Наивысший уровень ЧС объявили в 25 провинциях Китая

В Китае объявлен наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем населения, уже в 25 провинциях, городах центрального подчинения и специальных административных районах Китая, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что общая численность населения на этих территориях превышает 1,2 миллиарда человек. Число подтвержденных в Китае случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, во второй половине дня воскресенья составляет 2027 человек. Количество летальных исходов увеличилось до 57.

Власти городов и провинций на протяжении суток одно за другим выпускали объявления, что принято «решение ввести «I» (наивысший, — ред.) уровень реагирования на серьезные чрезвычайные ситуации в области общественного здоровья».

Указано, что такой уровень реагирования объявляется в случае особо крупных чрезвычайных ситуаций, связанных со здоровьем населения. Он предусматривает, что местное правительство реагирует на них согласно плану Госсовета КНР и централизованного штаба.

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Так, провинция Хубэй, где находится очаг вируса — город Ухань, первой объявила наивысший уровень реагирования. Затем об аналогичной мере объявили города центрального подчинения Пекин, Шанхай, Чунцин и Тяньцзинь.

В частности, по состоянию на субботу к ним присоединились провинции Гуандун, Хэнань, Хунань, Чжэцзян, Аньхой, Цзянси, Сычуань, Шаньдун, Юньнань, Гуйчжоу, Фуцзянь, Цзянсу, Хайнань, Хэйлунцзян, Хэбэй, Ганьсу, Ляонин, Шаньси, Синьцзян-Уйгурский автономный район, Гуанси-Чжуанский автономный район, с общей численностью населения более 1,2 миллиарда человек.

Позже стало известно, что наивысший уровень реагирования ввели в Гонконге. Там подтвердили уже пять случаев заражения, все заболевшие бывали в Ухане.

Большинство случаев было зафиксировано в столице центральной провинции Хубэй – Ухани и его окрестностях, а также среди лиц, которые посетили этот город.

Вирус распространился за границу, в том числе в Южную Корею, Японию, Сингапур, Таиланд, Вьетнам, США, во Францию и Австралию.

korrespondent.net

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