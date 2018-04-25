Наивысший уровень ЧС объявили в 25 провинциях Китая

В Китае объявлен наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем населения, уже в 25 провинциях, городах центрального подчинения и специальных административных районах Китая, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что общая численность населения на этих территориях превышает 1,2 миллиарда человек. Число подтвержденных в Китае случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, во второй половине дня воскресенья составляет 2027 человек. Количество летальных исходов увеличилось до 57.

Власти городов и провинций на протяжении суток одно за другим выпускали объявления, что принято «решение ввести «I» (наивысший, — ред.) уровень реагирования на серьезные чрезвычайные ситуации в области общественного здоровья».

Указано, что такой уровень реагирования объявляется в случае особо крупных чрезвычайных ситуаций, связанных со здоровьем населения. Он предусматривает, что местное правительство реагирует на них согласно плану Госсовета КНР и централизованного штаба.