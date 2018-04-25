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Налог на автомобили может обойтись дороже

Фото pixabay.com

Вступающий в силу летом в Литве налог на автомобильные выхлопы может обойтись дороже, чем планировалось, пишет портал delfi.lt.

Как пишет портал, налог может обусловить расходы от 13,5 евро до 540 евро в зависимости от объёма выхлопа при перерегистрации автомобиля. Но если эксперты сразу не смогут установить этот объём, то дополнительно понадобится техническая экспертиза транспортного средства, а её цена может в несколько раз превышать размер налога.

Regitra утверждает, что ищет способы получения необходимых для расчёте выхлопа CO2 данных, чтобы владельцам автомобилей не пришлось проводить техническую экспертизу.

Согласно данным этого предприятия, сейчас в Литве зарегистрировано в общей сложности около 1,5 млн легковых автомобилей. Из них примерно для 34 тыс. (2,3%) в случае перерегистрации с 1 июля может понадобиться техэкспертиза.

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Осуществляющая надзор за предприятиями техэкспертизы Администрация по безопасности транспорта Литвы утверждает, что экспертиза автомобиля стоит в среднем 100–120 евро, но обращает внимание, что обычно она нужна только для автомобилей, ввезённых из третьих стран.

С июля будут облагаться налогом все впервые регистрируемые в Литве и перерегистрируемые автомобили (когда меняется владелец).

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