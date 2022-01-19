Напряженная ситуация в регионе требует дополнительных сил США в Европе — Анушаускас

Nuotrauka lrp.lt/ Justinas Auškelis

Напряженная ситуация у восточных границ Евросоюза требует дополнительных сил США в Европе, заявил в среду министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

«Шаг, когда США перебросят дополнительные силы в Европу, нас точно ожидает, потому что ситуация этого требует», — сказал Анушаускас журналистам перед заседанием правительства.

Страны Запада опасаются вероятного вторжения России в Украину. Москва сконцентрировала у границ соседней страны около 100 тыс. своих военнослужащих.

Между тем для проведения совместных учений в Беларусь на этой неделе прибыли российские военные. Этот шаг, предпринятый без обычного предварительного уведомления стран региона, только усилил напряженность между Западом и Кремлем.

По словам министра обороны, надлежащим ответом на это было бы «появление дополнительных сил в этом регионе».

Он также сказал, что не называет размещение российских военных в Беларуси учениями.

«Это не учения, а нагнетание, придание ситуации еще более угрожающего характера. (…) Это нужно воспринимать в контексте Украины, региональной безопасности», — сказал Анушаускас.

США обеспокоены тем, что прибытие российских военных может сделать возможным постоянное присутствие российских вооруженных вил, возможно, включая и ядерное оружие, в этой стране.

По словам министра обороны, ядерное оружие всегда вызывает дополнительные угрозы, однако Анушаускас подчеркнул, что «оно существует в Калининградской области».

«Мы четко говорим, у России есть эти мощности (ядерное оружие — BNS) вблизи государств НАТО, фактически в 100 километрах от нашей границы, — сказал он. — Это реальные угрозы, ядерное оружие сейчас не размещено в Беларуси, но возможности для этого всегда имеются, политическое желание со стороны Александра Лукашенко существует. Насколько этим желанием воспользуется Россия, это, видимо, уже другой вопрос, будущего».

По словам Анушаускаса, Россия могла бы четко декларировать, «сколько его у нее имеется, в каком виде, для чего оно предназначено».

«Этого мы от России не услышим, услышим только обвинения в адрес НАТО, что оказывает какое-то давление на Россию», — рассуждал он.

Кремль утверждает, что маневры вооруженных сил вблизи Украины — это ответ на возрастающее присутствие НАТО в зоне ее влияния, и требует, чтобы Альянс навсегда запретил Украине вступление в него.

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