Наркобизнес адаптируется к карантинным ограничениям

Как отмечает центр, эта адаптация выражается в определенных изменениях методов и маршрутов незаконной торговли: больше внимания уделяется контрабанде через различные цепочки контейнерных и коммерческих поставок, меньше пользуются услугами курьеров.

«Рынок наркотиков в Европе становится иммунным к введенным ограничениям. Все больше распространяется чистого и сильного вещества, которое продается как на улице, так и в интернете. Только в ЕС за последний год выявлено целых 46 новых наркотиков», – заявил на минувшей неделе на пресс-конференции директор Департамента по контролю над наркотиками, табаком и алкоголем Реналдас Чюжас.

Самым популярным наркотиком в Европе остается конопля. По данным Европейского центра, как минимум один раз в жизни коноплю пробовали более четверти европейцев, в Литве этот показатель составляет 10%.

Кокаин пробовали около 5% европейцев, немногим меньше литовцев. Сходные цифры и при оценке потребления экстази и амфетамина.

Согласно информации, представленной в отчете, рост производства конопли и синтетических наркотиков в ЕС остается стабильным, таким же, каким он был до пандемии, кроме того, количество мест производства обнаруживается такое же.

«Хотя в начале ограничений по причине пандемии был нарушен розничный рынок торговли наркотиками на улице и сообщалось об определенной локальной нехватке, наркоторговцы и их покупатели адаптировались, все чаще шифруя сообщения в социальных сетях с помощью мобильных приложений, через услуги покупки через интернет, доставки почтой и на дом», – говорится в сообщении ведомства ЕС.

В нем также акцентируется, что долговременное влияние пандемии может вызвать дальнейший уход наркобизнеса в сферу цифровых технологий.

Масштабная международная полицейская операция

Департамент полиции Литвы сообщил о международной полицейской операции. Глава Литовского бюро криминальной полиции (ЛБКП) Роландас Кишкис сообщил, что была проведена масштабная международная операция Trojan Shield / Greenlight. По данным полиции, организаторы этой операции – ФБР, полиция Нидерландов, Швеции, ЛБКП и Вильнюсская окружная прокуратура. Работала группа правоохранительных органов 16 стран.

7 июня была завершена последняя фаза операции, во время которой была прикрыта шифрованная коммуникация Anom, которой пользовались организованные преступные группировки всего мира, планируя и осуществляя разного рода преступления в Европе и за ее пределами. Платформой Anom пользовались преступники 100 стран. Платформу активно использовали более 300 криминальных сетей (организованных групп), говорящих на 60 разных языках, где они обменялись 27 миллионами сообщений. По данным полиции, в Литве было 12 000 пользователей.

По словам Р.Кишкиса, расследование было начато в октябре 2019 года, на сегодняшний день оно является одной из самых сложных операций правоохранительных органов в борьбе с платформами зашифрованной связи.

Во всем мире проведено более 700 обысков, задержаны свыше 800 человек, удалось предотвратить 100 тяжких и очень тяжких преступлений. Было конфисковано огромное количество наркотиков: 22 тонны гашиша, 2 т амфетамина, 6 т прекурсоров (промежуточный материал) для психотропных веществ. Конфисковано более 250 единиц огнестрельного оружия, 39 млн. евро в разной валюте. Литовская полиция изъяла из оборота около 1332 кг разных наркотиков: гашиша – 574 кг, конопли – 641 кг, кокаина – 77 кг, амфетамина – 40 кг. Их стоимость на черном рынке — 8 800 000 евро.

В Литве и за рубежом было арестовано около 30 граждан нашей страны, которые связаны с преступным миром. Они были задержаны в Швеции, Финляндии, Нидерландах, Германии, Литве. 15 из них задержаны в Литве. Ведется расследование. Задержанных подозревают в контрабанде и распространении наркотиков.

Информация «ЛК», BNS