Неринга – культурная столица

В Неринге состоялись мероприятия открытия программы Культурной столицы Литвы. Они должны были начаться в начале года, но из-за эпидемиологической ситуации были перенесены на лето.
Для открытия был избран спектакль-культурное путешествие, который состоялся у подножия дюны Парнидис.
Неринга запланировала около ста мероприятий в рамках программы Культурной столицы Литвы.
«Неринга – особое пространство. Здесь свое вдохновение черпали художники разных десятилетий. Надеемся, что разнообразная программа «Культурного острова» оправдает ожидания посетителей»,– заявил глава проекта, вице-мэр Неринги Нарунас Лендрайтис.
Проект состоит из четырех программ: ЮНЕСКО и мир, Общество и ландшафт, Творческие резиденции, Наследие и история. Соединяющая их ось – смарт-культура.
Информация «ЛК», BNS