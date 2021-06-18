Неринга – культурная столица

Nuotrauka BFL/ Kęstutis Vanagas

В Неринге состоялись мероприятия открытия программы Культурной столицы Литвы. Они должны были начаться в начале года, но из-за эпидемиологической ситуации были перенесены на лето.

Для открытия был избран спектакль-культурное путешествие, который состоялся у подножия дюны Парнидис.