NASA запускает систему мониторинга изменения климата и стихийных бедствий

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Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства создает новую обсерваторию системы Земли для прогнозирования, мониторинга климатических изменений и стихийных бедствий. Такую информацию сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы NASA.

Будет разработан целый ряд программ для обеспечения ключевой информацией в рамках усилий, связанных с изменением климата, смягчением последствий стихийных бедствий, борьбой с лесными пожарами и регулированием сельскохозяйственных процессов. В рамках обсерватории системы Земли каждый спутник будет уникальным, чтобы дополнять другие в создании трехмерного изображения Земли от коренных пород до атмосферы.