Настоятельные рекомендации

По мнению экспертов, в долгосрочной перспективе трудности при восстановлении экономики могут быть связаны с перебоями в международной торговле. По оценке ОЭСР, объемы частного потребления в Литве в этом году сократятся на 3,2%, а формирование общего капитала (инвестиции) уменьшится на 6,6%, однако в 2021 году эти показатели должны увеличиться на 2,8% и 3,8% соответственно.

Согласно прогнозам, экспорт Литвы в этом году упадет на 4,7%, импорт — на 6,9%, между тем в 2021 они должны вырасти на 3,7% и 5,5% соответственно.

Среднегодовая инфляция в Литве, по оценке ОЭСР, в этом году составит 1,2%, а в 2021 году повысится до 1,5%.

Уровень безработицы, который в прошлом году составлял 6,3%, в этом году должен повыситься до 8,8%, а в 2021 году — снизиться до 8,1%, прогнозирует ОЭСР.

Дефицит властного сектора Литвы в этом году должен составить 8,9% ВВП, в 2021 году – 5,4% ВВП, говорится в отчете.

Стратегия снижения госдолга

У государства должна быть долгосрочная стратегия снижения долга, однако только в том случае, когда экономика начнет восстанавливаться после коронавирусного кризиса, отметил генеральный секретарь ОЭСР Хосе Анхель Гурриа.

По его словам, такая стратегия действует не только в отношении Литвы, но и всего мира.

«Пандемии нужно противопоставить все необходимые ресурсы. В 2021 году продолжится борьба с вирусом, и мы все должны быть во всеоружии, во всяком случае в фискальном отношении», — подчеркнул Х. А. Гурриа.

Большая часть банков и учреждений прогнозирует, что долг Литвы в этом году приблизится к отметке 50% валового внутреннего продукта, а в следующем году превысит ее.

Реформа госпредприятий и экологические налоги

Число государственных предприятий в Литве остается большим, а стандарты управления все еще довольно слабы, и это препятствует ускорению экономического развития страны, говорится в обозрении ОЭСР.

В подготовленном экспертами обозрении о Литве отмечается, что страна укрепила управление госпредприятиями, на которых сейчас более 60% членов правления — профессионалы, а не государственные служащие, однако, несмотря на это, только половина этих предприятий в 2018 году достигла поставленных перед ними финансовых целей.

«С учетом этого правительству следует и в дальнейшем стремиться к тому, чтобы к госпредприятиям применялись те же законы, другие нормативные акты и требования рыночного надзора, что и к частным компаниям. Если нет надлежащих причин сохранить на этих предприятиях государственную собственность, их следует продать», — говорится в обозрении.

ОЭСР отдельно отмечает, что в Литве нет частных поставщиков услуг железнодорожного транспорта, поэтому призывает создать условия для их появления.

ОЭСР призывает Литву снизить субсидии на потребление ископаемого топлива и ввести налог на двуокись углерода (CO2) в целях «озеленения» экономики.

«Иногда складывается впечатление, что мы очень стараемся сэкономить или получить дополнительно несколько евро, чтобы сохранить природу, однако в то же время тратим много средств на то, чтобы субсидировать ископаемое топливо, которое вредит окружающей среде», — сказал на видеоконференции на минувшей неделе генсек ОЭСР Х. А. Гурриа.

По его словам, это нужно не для увеличения доходов в бюджет, а для того, чтобы изменилась точка зрения – «чтобы люди меньше загрязняли, боролись с выбросами».

Между тем субсидии для ископаемого топлива в Литве, по мнению ОЭСР — одни из самых высоких среди стран-членов организации.

Организация подчеркивает, что в ближайшие десять лет нужно снизить вредные выбросы в транспортном секторе, который генерирует 28% всех выбросов и является главным источником загрязнений.

Еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс, ответственный за окружающую среду, водные ресурсы и рыбоводство, отметил, что Европа придерживается подхода, согласно которому налоги должны быть сбалансированными – при повышении одних следует сокращать другие.

В. Синкявичюс утверждает, что, по мнению ЕК, если государство придерживается принципа «загрязнитель платит» и повышает экологические сборы, при этом следует сокращать другие налоги, например, трудовые.

«Налоги должны быть сбалансированными. Как вариант, возможно, следует сокращать налоги, связанные с трудовыми отношениями. В любом случае налоговые изменения должны быть хорошо продуманы и обсуждены», – заявил на пресс-конференции В. Синкявичюс.

По его словам, нерациональные налоги могут навредить системе в целом, а у Литвы, стремящейся к «зеленой» экономике, есть и другие резервы. «Например, вопросы общественного транспорта самоуправлений и городов и публичные закупки», – подчеркнул еврокомиссар.

Оптимизация школьной сети

ОЭСР призывает правительство Литвы объединить небольшие школы и поощрять специализацию университетов с целью повышения качества образования.

Межправительственная экономическая организация со штаб-квартирой в Париже утверждает, что в Литве результаты начального и основного этапа образования слабые, а расходы на инфраструктуру — слишком велики и отражают чересчур больше затраты на содержание небольших школ.

«В деятельности школ недостает системного надзора. Реформы последнего времени были скорее скромными, они охватывали преимущественно повышение зарплат учителям. Правительству следует объединить небольшие школы и улучшить надзор за качеством», — говорится в обнародованном отчете.

ОЭСР подчеркивает, что результаты обучения в сельской местности в Литве намного хуже, чем в городах, однако самоуправления сопротивляются реорганизации школ. Как отмечают эксперты организации, чтобы достичь изменений, центральная власть могла бы пересмотреть критерии финансирования и механизм наблюдения.

ОЭСР утверждает, что в Литве профессиональное обучение не предоставляет надлежащих навыков, сети школ зачастую недостает масштаба и специализации, а обучение на предприятиях, введенное в 2016 году, привлекает все еще немного учеников.

По мнению ОЭСР, высшее образование в Литве носит фрагментарный характер. «Последние усилия по консолидации сети университетов провалились или не дали ожидаемых результатов. Финансирование предоставляет мало инициатив по повышению качества. Правительству следовало бы поощрять университеты специализироваться в более узких сферах», — утверждает ОЭСР.

Формирующие новое правительство правоцентристские силы в коалиционном договоре обязались «обеспечить каждому ребенку в Литве равные возможности в получении качественного образования независимо от места жительства или социального положения», однако о реорганизации сети школ в соглашении ничего не говорится.

Премьер Ингрида Шимоните в интервью BNS сказала, что будет добиваться соглашения о реорганизации сети школ в начале срока полномочий, а правительство будет активно консультироваться по этому вопросу с Ассоциацией самоуправлений и оппозиционными политическими партиями.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ