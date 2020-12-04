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TOP,Бизнес,Перекресток мнений

Сильный бизнес в процветающем обществе — возможно ли это в Литве?

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

В ноябре бизнес-совет Литвы, объединяющий крупнейшие бизнес-организации страны, представил предложения к программе на 2020-2024 годы формируемому восемнадцатому правительству, которые помогут государству поддерживать экономический рост, улучшать условия ведения бизнеса, повышать конкурентоспособность и создавать благоприятную инвестиционную среду.

Мы планируем развивать обсуждение всех этих предложений с новым кабинетом министров, но удивила реакция общественности — якобы «бизнес ходит к Шимоните с просьбами».  Невольно задумываешься, почему после 30 лет работы и жизни в условиях рыночной экономики так часто предложения бизнес-сообщества все еще неадекватно воспринимаются. Проведен ряд дискуссий, в ходе которых мы сделали вывод: действительно, деятельность отдельных предприятий вызывает такую ​​реакцию, но есть много социально ответственных и прогрессивных компаний. Некоторым политикам удобно сталкивать бизнес и общественность, потому что активная часть общества не позволяет им забывать об обещаниях, данных избирателям, и уходить от принятия решений. Бизнес является одним из главных маховиков в нашей экономике, вносящим наибольший вклад в государственный пирог, которым политики так щедро хотят поделиться.

Итак, вернемся к началу начал — о месте бизнеса в государстве: Литва — лучшая страна в мире для жизни, созидания и воспитания детей, кроме того, Литва — лучшая страна для создания и развития бизнеса. Эти две цели должны быть неразрывно связаны — только так мы сможем обеспечить будущее нашего государства и благополучие наших детей.

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Логика ответственного предпринимателя, создающего будущее для себя и своих детей, проста и  понятна каждому: если компания получает новые заказы, она может расширить свой бизнес, получить прибыль, при этом и государственный бюджет получает доход от продаваемой в Литве или экспортируемой продукции, что приумножает наше всеобщее благо. Это означает, что не только у него, но и у общества в целом увеличивается возможность выбора — от услуг или товаров на полках магазинов до автомобиля или жилья. Это предоставляет больше возможностей для общества в целом, поскольку мы можем развивать наш государственный сектор и больше инвестировать в наше общее будущее: в доступность образования и его качество, в исследования и разработки, мы можем строить дороги, мосты, совершенствовать железнодорожное и автобусное сообщение, необходимые как предприятиям, так и жителям. Мы можем получить более эффективное лечение, лучший уход в старости. Я считаю, что это неоспоримые аргументы в пользу утверждения о том, что процветающему обществу нужен сильный бизнес, так же, как сильным компаниям полезно сильное общество.

Но здесь подключается еще одно звено: политики и госсектор. Именно от них зависит, насколько эффективно формируется бюджет и используются внесенные нами всеми деньги, насколько эффективно мы инвестируем в государственные финансы и какую добавленную стоимость мы можем создать, т. е.  какого размера выпекается пирог перед тем, как разделить его. Вот почему бизнес стремится к диалогу с политиками и лицами, принимающими решения, чтобы выразить свое мнение о будущем направлении нашей экономики и решениях, которые необходимо принять.

Послание бизнес-сообщества очень четкое — если компаниям будут предоставлены наилучшие условия для создания и развития бизнеса, то мы заложим основы для устойчивого роста нашей экономики. Мы должны работать вместе, чтобы обеспечить литовским компаниям конкурентные возможности на мировых рынках, поскольку экспорт является паровозом этой экономики. Мы стремимся сделать Литву одной из самых продуктивных, инновационных и новаторских стран не только в стратегиях развития, но и в реальной жизни. Мы постоянно совершенствуем наши технологии, бизнес-модели и эффективность использования ресурсов, но не можем сделать это в одиночку. Государству необходимо больше инвестировать в образование, научные исследования и разработки, особенно в важнейшие области науки и технологий. 

Бизнес создает рабочие места, и в такие сложные времена мы стараемся их сохранить, но нам нужны квалифицированные кадры. Развитие предприятий невозможно без квалифицированных рабочих и их осознания того, что постоянное стремление человека к совершенствованию является основой его собственного благополучия. Мы говорим о конкурентоспособных налогах, стабильной деловой среде и снижении административной нагрузки, потому что только так Литва будет привлекательной для инвесторов.

Давайте начнем дискутировать и изменим свое мышление, потому что, когда литовские компании выигрывают, выигрывает и наша экономика. Когда мы будем доверять друг другу и сможем без колебаний находить необходимые решения, мы наконец сможем начать строить государство, в котором процветание выгодно каждому, и вместе обретем силы, чтобы воспользоваться предоставленными возможностями глобального мира.

Отрадно, что бизнес-сообщество даже в такое напряженное время дальновидно и сосредоточено на предложениях для будущего правительства. Даже если кому-то удобно эти предложения бизнеса обозначить как «просьбы к Шимоните».

Видмантас ЯНУЛЯВИЧЮС, президент Конфедерации промышленников Литвы

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