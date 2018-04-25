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НАТО намерена расширять военное присутствие в Черном море

НАТО считает Черное море стратегическим для себя регионом и намерена усиливать свое присутствие в нем. Об этом заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Румынии Лудовиком Орбаном, сообщает ТАСС.

«Черное море имеет стратегическое значение для НАТО. Альянс намерен продолжать усиливать свое присутствие в этом регионе, — заявил Столтенберг. — Три страны НАТО являются прибрежными государствами Черного моря — это Турция, Болгария и Румыния, еще две страны региона — Грузия и Украина — являются ценными партнерами НАТО».

В этой связи Столтенберг напомнил, что НАТО способствовала открытию морской военной академии на Украине в прошлом году, а также пообещал проводить больше военных учений с государствами-партнерами.

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