Новый ТЦ Akropolis в Вильнюсе обойдется в 250 млн евро

Фото BFL/Витяниса Юрявичюса

Строительство нового торгово-развлекательного центра Akropolis, который будет построен в Вильнюсе, рядом с парком Vingis, на территории бывшего завода Velga, планируется начать во втором полугодии этого года.

В проект планируется инвестировать 250 млн евро и создать около 2,5 тыс. новых рабочих мест.

Компания Akropolis Group, владеющая девелоперскими компаниями в Литве, Латвии, Эстонии и Болгарии, новый торговый центр (ТЦ) планируется открыть уже через три года – во втором полугодии 2023 года.

В ТЦ, кроме обычных мест торговли и услуг, запланирован концертный зал на 2,5 тыс. мест, кинотеатра, рядом будет построено офисное здание и многоэтажная автомобильная стоянка.