Науседа: Литва и Вьетнам должны укреплять торговые связи

Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что более тесному экономическому сотрудничеству с Вьетнамом будут способствовать договоры об избежании двойного налогообложения капитала.
«Торговые отношения между Литвой и Вьетнамом имеют большой потенциал для роста, и это представляет взаимный интерес. Вьетнамский рынок мог бы поддержать усилия литовского бизнеса по диверсификации поставок важных для производства продуктов, а Литве есть что предложить в сфере ИТ-услуг и экспорта продуктов пищевой промышленности», — сообщила администрация президента по итогам встречи Науседы с заместителем премьер-министра Вьетнама Ле Мином Ханем в Давосе.
По его словам, Литва могла бы импортировать сырье для производства железа и стали, древесину и лекарства из Вьетнама, а во Вьетнам переносить свой опыт реализации терминалов СПГ и проектов по возобновляемым источникам энергии.
В настоящее время Вьетнам вкладывает значительные средства в солнечную энергетику, а также планирует построить терминалы для импорта сжиженного природного газа.
Как говорится в сообщении, в прошлом году товарооборот между Литвой и Вьетнамом достиг 95 млн евро – на 65% больше, чем в 2020 году.
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