Науседа: Литва и Вьетнам должны укреплять торговые связи

По его словам, Литва могла бы импортировать сырье для производства железа и стали, древесину и лекарства из Вьетнама, а во Вьетнам переносить свой опыт реализации терминалов СПГ и проектов по возобновляемым источникам энергии.

В настоящее время Вьетнам вкладывает значительные средства в солнечную энергетику, а также планирует построить терминалы для импорта сжиженного природного газа.

Как говорится в сообщении, в прошлом году товарооборот между Литвой и Вьетнамом достиг 95 млн евро – на 65% больше, чем в 2020 году.

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено