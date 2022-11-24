Науседа: Литву не устраивает предложенный ЕК потолок цен на газ

На этой неделе ЕК предложила установить потолок цены на газ в 275 евро за мегаватт-час (МВтч) для сделок ближайшего месяца на газовом хабе TTF (Нидерланды). Однако он будет активирован только в том случае, если цена на газ в следующем месяце будет превышать этот предел в течение двух недель, а референтная цена на сжиженный природный газ (СПГ) 10 дней в течение двухнедельного периода будет превышать 58 евро.

Эксперты отмечают, что активация такого верхнего предела маловероятна — даже на пике цен на газ в конце августа потолок в 275 евро превышался всего несколько дней подряд.

«Наверное, лучшим показателем было бы то, что после решения Европейского совета цена на газ на рынке, спотовая цена, снизилась бы, и это было бы положительно воспринято рынком. Между тем на последние предложения, которые были положены на стол, рынок, к сожалению, отреагировал не так оптимистично, как на на решение Европейского совета», — сказал Науседа.

«И для меня это сигнал, показатель того, что нам еще нужно искать более эффективные способы помочь странам-членам пережить предстоящую трудную зиму», — добавил глава государства.

Он выразил надежду, что предложения ЕК будут улучшены на внеочередном заседании Совета министров энергетики Европейского союза, которое состоится в четверг.

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