Науседа: необходимо менять алгоритмы ценообразования Nord Pool

Nuotrauka BNS/ Irmantas Gelūnas

Литовский президент Гитанас Науседа говорит, что проблему чрезвычайно высоких цен на электроэнергию по сути можно решить только за счет увеличения ее производства, но также необходимо изменить алгоритмы установления цен на бирже электроэнергии Nord Pool.

«Они могут обрезать верхушки цен, но, к сожалению, не могут справиться с проблемой в принципе. А решение проблемы — это, по сути, генерирование, генерирование и еще раз генерирование. Мы должны производить больше, иначе мы будем зависеть от импорта, который в нашей зоне иногда чрезвычайно высок и сейчас является одним из самых высоких (цены на импорт электроэнергии — BNS)», — сказал глава государства журналистам в Вильнюсе.