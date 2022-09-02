Науседа: необходимо менять алгоритмы ценообразования Nord Pool

Литовский президент Гитанас Науседа говорит, что проблему чрезвычайно высоких цен на электроэнергию по сути можно решить только за счет увеличения ее производства, но также необходимо изменить алгоритмы установления цен на бирже электроэнергии Nord Pool.
«Они могут обрезать верхушки цен, но, к сожалению, не могут справиться с проблемой в принципе. А решение проблемы — это, по сути, генерирование, генерирование и еще раз генерирование. Мы должны производить больше, иначе мы будем зависеть от импорта, который в нашей зоне иногда чрезвычайно высок и сейчас является одним из самых высоких (цены на импорт электроэнергии — BNS)», — сказал глава государства журналистам в Вильнюсе.
«Методология ценообразования на бирже Nord Pool действительно нуждается в изменении из-за ненормальных вещей, которые имели место в последнее время, когда просто после подачи заявки с более низкой ценой — потому что эта заявка была слишком высокой для баланса спроса и предложения, — она была ликвидирована, и в результате цена на бирже установилась более высокая — такие методологические несовершенства, мягко говоря, недопустимы», — сказал президент.
По мнению участников рынка, такой парадокс алгоритма, когда даже более низкие ценовые предложения иногда отклоняются на основании биржевого алгоритма ценообразования, приводит к тому, что рекордная цена электроэнергии на бирже формируется за счет очень дорогих производственных мощностей, способных предлагать точное недостающее количество энергии.
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