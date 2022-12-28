Науседа о дискусии по поводу бригады из Германии: мы стреляем себе по ногам

Г. Науседа также заявил, что разговоры о бригаде были начаты слишком рано, так как в первую очередь необходимо быть готовыми к размещению солдат союзников.

«Сегодня по той или иной причине мы начинаем сомневаться не только в своей готовности, но и в готовности нашего союзника, который по доброй воле в значительной степени сам проявил инициативу взять на себя больше ответственности за нашу безопасность, сегодня мы уже пытаемся или некоторые политики пытаются посылать сигналы недоверия, мне это совершенно непонятно», — отметил президент.

Президент Литвы также заявил, что коммюнике по бригаде было опубликовано еще до саммита НАТО, на котором была достигнута договоренность об усилении восточного фланга, а Германия еще до Мадрида подавала сигналы о готовности усилить присутствие своей военной мощи в Литве.

«Мое предложение — давайте посмотрим, чего мы добились, давайте ответим на вопрос, чувствует ли себя сегодня Литва безопаснее, чем, например, в мае, и я могу заранее сказать, что Литва чувствует себя безопаснее, передовой командный элемент бригады уже здесь, планы дальнейших учений по организации и развертыванию сил уже есть, все остальное зависит от нас», — полагает президент.

Он также призвал «меньше спорить и поднимать шум» и больше работать над реализацией планов по приему союзных военных сил, напомнив, что строительство дома начинается с фундамента, а не с крыши.

Президент Литвы Гитанас Науседа и канцлер Германии Олаф Шольц согласовали в июне в Вильнюсе коммюнике о том, что «в дополнение к уже действующей и усиленной батальонной боевой группе передовых войск Германия готова возглавить в Литве сильную и боеспособную бригаду, предназначенную для сдерживания и защиты от российской агрессии».

В настоящее время Берлин разместил передовой командный элемент бригады в Литве.

Вильнюс хочет, чтобы в Литве постоянно была размещена вся немецкая бригада. Немецкие официальные лица публично повторяют, что часть бойцов бригады будет находиться в Литве, а часть — на родине, но при необходимости они будут готовы быстро передислоцироваться.

Это вызвало внутри страны дебаты по поводу обязательств Германии разместить в Литве военное подразделение, равное по величине бригаде.

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