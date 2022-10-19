Науседа обсудил с экс-президентом Германии региональную безопасность, угрозу России

Президенты также обсудили будущее Европы и приоритеты глобальных действий Евросоюза, вопросы исторической памяти, отметив важность борьбы с дезинформацией и историческим ревизионизмом.

Науседа подчеркнул, что ценит тесное сотрудничество с Германией в сфере безопасности и твердую приверженность страны коллективной безопасности.

Гаук находится с визитом в Литве, так как в среду ему будут вручены регалии почетного доктора Университета Витаутаса Великого.

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotraukos/ Robertas Dačkus

Как сообщили в вузе, звание почетного доктора было присвоено бывшему президенту за заслуги в области международного сотрудничества, поддержания мира и укрепления демократии, а также весомый вклад в утверждение ценностей свободы, справедливости и солидарности.

После церемонии Гаук проведет дискуссию со студентами, на которой обсудит, как «неосталинистский режим Владимира Путина утвердился в России без десоветизации».

В 1967 году Гаук был стал пастором протестантской церкви. Из-за этого, а также из-за его неприкрытых антикоммунистических взглядов он находился под постоянным наблюдением восточногерманской тайной полиции (Штази).

В 1989 году Гаук участвовал в антикоммунистических акциях протеста в Восточной Германии и основал оппозиционное движение «Новый форум», которое способствовало распаду Социалистической объединенной партии Германии.

Начиная с 1990-х годов он десять лет работал специальным федеральным уполномоченным по управлению архивами Штази. Это учреждение помогло разоблачить преступления бывшей тайной полиции коммунистической Восточной Германии.

Гаук победил на президентских выборах в Германии в 2012 году и занимал пост до конца своего срока полномочий в 2017 году.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено