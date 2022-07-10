Науседа подписал закон о признании Ландсбергиса руководителем восстановленной Литвы 

На прошлой неделе парламент принял закон о правовом статусе председателя Верховного Совета, согласно которому председатель Верховного Совета с 11 марта 1990 года приравнен к главе восстановленного независимого Литовского государства. В то время эту должность занимал Ландсбергис.

За этот проект проголосовали 74 депутата — правящие консерваторы, либералы, члены фракции «Свобода» и трое представителей оппозиционной фракции Демократического союза «Во имя Литвы».

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