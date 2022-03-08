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Науседа после разговора с Зеленским призывает Запад делать больше ради Украины

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Литовский президент Гитанас Науседа в понедельник сообщил, что побеседовал по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и призвал Запад «сделать еще больше» радио этой страны, переживающей вторжение России. 

«Мы говорили о помощи Запада. Да, немало уже сделано, но мы должны сделать еще больше: вооружения, гуманитарная помощь, ужесточение санкций для России. Ускорение интеграции Украины в Евросоюз», — написал Науседа в фейсбуке. 

По словам президента, Зеленский заверил его, что «готов держаться до победы». 

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«Мы все знаем, что Украина ее одержит», — написал он. 

Науседа заверил украинского коллегу, что вся Литва поддерживает его страну и народ. 

«Мы каждый день делаем все, на что способны и можем, чтобы помочь украинцам. От конкретной помощи боеприпасами, медикаментами, убежищем, вещами — до поддержки и борьбы против российских пропагандистов в электронном пространстве», — сказал литовский президент. 

Зеленский в твиттере написал, что обсудил с Науседой военную и гуманитарную ситуацию в Украине и договорился о дальнейших шагах для Украины в свете ее устремлений вступить в ЕС. 

«Мы чувствуем поддержку Литвы», — сказал президент Украины. 

Российское вторжение в Украину продолжается уже полторы недели. 

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