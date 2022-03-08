Науседа после разговора с Зеленским призывает Запад делать больше ради Украины

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Литовский президент Гитанас Науседа в понедельник сообщил, что побеседовал по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и призвал Запад «сделать еще больше» радио этой страны, переживающей вторжение России.

«Мы говорили о помощи Запада. Да, немало уже сделано, но мы должны сделать еще больше: вооружения, гуманитарная помощь, ужесточение санкций для России. Ускорение интеграции Украины в Евросоюз», — написал Науседа в фейсбуке.

По словам президента, Зеленский заверил его, что «готов держаться до победы».