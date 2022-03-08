Науседа после разговора с Зеленским призывает Запад делать больше ради Украины

Литовский президент Гитанас Науседа в понедельник сообщил, что побеседовал по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и призвал Запад «сделать еще больше» радио этой страны, переживающей вторжение России.
«Мы говорили о помощи Запада. Да, немало уже сделано, но мы должны сделать еще больше: вооружения, гуманитарная помощь, ужесточение санкций для России. Ускорение интеграции Украины в Евросоюз», — написал Науседа в фейсбуке.
По словам президента, Зеленский заверил его, что «готов держаться до победы».
«Мы все знаем, что Украина ее одержит», — написал он.
Науседа заверил украинского коллегу, что вся Литва поддерживает его страну и народ.
«Мы каждый день делаем все, на что способны и можем, чтобы помочь украинцам. От конкретной помощи боеприпасами, медикаментами, убежищем, вещами — до поддержки и борьбы против российских пропагандистов в электронном пространстве», — сказал литовский президент.
Зеленский в твиттере написал, что обсудил с Науседой военную и гуманитарную ситуацию в Украине и договорился о дальнейших шагах для Украины в свете ее устремлений вступить в ЕС.
«Мы чувствуем поддержку Литвы», — сказал президент Украины.
Российское вторжение в Украину продолжается уже полторы недели.
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