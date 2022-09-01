Науседа: решение ЕС по визам для россиян – преддверие более решительных действий

По словам Науседы, Европа меняется и «все больше и больше прислушивается к тем странам, которые имеют твердую позицию по отношению к России», потому что позже выясняется, что эта позиция была правильной. Он также надеется, что Сообщество найдет консенсус по ужесточению ограничений выдачи виз.

«Сегодня я с трудом могу себе представить, что эта кремлевская клика смогла бы как ни в чем не бывало вести войну в Украине, если бы российская общественность не поддержала ее, и выступила против нее открыто. Вероятно, это было бы невозможно», — сказал он.

Министры иностранных дел ЕС договорились в среду приостановить действие соглашения 2007 года, которое упрощает для россиян получение виз для поездок в блок.

Эта мера не означает официального запрета на туристические визы, к чему призывают некоторые соседи России по ЕС. Литва, Латвия, Эстония, Польша и Финляндия ранее не исключали, что, если Сообщество не придет к более жесткому консенсусу, они могут применить региональные запреты на въезд граждан России.

Участвовавший во встрече министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что, несмотря на достигнутый компромисс, страны Балтии вместе с Польшей попытаются «найти решения, которые значительно ограничат поток российских туристов» в ближайшие недели.

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