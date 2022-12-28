Науседа сомневается, что теперешняя правящая коалиция осуществит налоговую реформу

Он полагает, что для реализации реформы было достаточно удачное время, когда работала группа по налоговой реформе в Министерстве финансов. Однако, по мнению Г. Науседы, результат ее работы был нулевым.

«Там было достаточно немало заседаний, и я знаю, что было выработано немало предложений. Они все были приостановлены на какое-то время, и группа по налоговой реформе завершила свою работу с нулевым результатом, так как из этих предложений мало что дошло до сейма», — рассказал Науседа.

Президент заявил, что нужно использовать все возможности, например, сокращение теневой экономики.

«В Польше идет очень серьезная дискуссия о разрыве НДС — фактических доходах по сравнению с потенциальными доходами. У нас теоретически об этом время от времени упоминают, но не предпринимается никаких усилий, а ведь разрыв составляет около 1 млрд евро, — чтобы проблема этого 1 миллиарда евро была решена», — сказал Г. Науседа.

Ранее правящая коалиция утверждала, что реформа должна вступить в силу не ранее января 2023 года. Однако после начала войны в Украине в феврале этого года и возникновения энергоресурсного кризиса ревизия налоговой системы была отложена до стабилизации ситуации.

Министр финансов Гинтаре Скайсте в последнее время неоднократно заявляла, что пакет реформ должен дойти до сейма весной, и его предполагается представить общественности только после достижения консенсуса в коалиции.

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