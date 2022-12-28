Науседа сомневается, что теперешняя правящая коалиция осуществит налоговую реформу

Президент Гитанас Науседа сомневается, что теперешняя правящая коалиция реализует налоговую реформу, и надеется, что ее начнет уже парламент следующего созыва.
«У меня есть большие сомнения, будет ли у политических партий этого парламента достаточно воли, чтобы открыть окно крупных реформ, говорим ли мы о налоговой реформе, или о реформах в других сферах», — заявил президент в среду радио LRT.
Он полагает, что для реализации реформы было достаточно удачное время, когда работала группа по налоговой реформе в Министерстве финансов. Однако, по мнению Г. Науседы, результат ее работы был нулевым.
«Там было достаточно немало заседаний, и я знаю, что было выработано немало предложений. Они все были приостановлены на какое-то время, и группа по налоговой реформе завершила свою работу с нулевым результатом, так как из этих предложений мало что дошло до сейма», — рассказал Науседа.
Президент заявил, что нужно использовать все возможности, например, сокращение теневой экономики.
«В Польше идет очень серьезная дискуссия о разрыве НДС — фактических доходах по сравнению с потенциальными доходами. У нас теоретически об этом время от времени упоминают, но не предпринимается никаких усилий, а ведь разрыв составляет около 1 млрд евро, — чтобы проблема этого 1 миллиарда евро была решена», — сказал Г. Науседа.
Ранее правящая коалиция утверждала, что реформа должна вступить в силу не ранее января 2023 года. Однако после начала войны в Украине в феврале этого года и возникновения энергоресурсного кризиса ревизия налоговой системы была отложена до стабилизации ситуации.
Министр финансов Гинтаре Скайсте в последнее время неоднократно заявляла, что пакет реформ должен дойти до сейма весной, и его предполагается представить общественности только после достижения консенсуса в коалиции.
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