Науседа сожалеет о решении Китая не принимать грузы из Литвы

В связи с тем, что Китай вычеркнул Литву из таможенной системы этой страны и литовские предприниматели не могут растаможить отправляемые в Китай товары, литовский президент выражает сожаление по поводу такого решения Китая. Гитанас Науседа выражает надежду, что правительство поможет пострадавшему из-за этого бизнесу страны.
«Приходится сожалеть в связи с решением китайских властей, увы, оно было принято несмотря на то, что Литва, на мой взгляд, вполне четко представила свое решение по тайваньскому представительству — прокомментировала, подчеркнула, что это не идет вразрез с принципом единого или одного Китая, которого мы придерживаемся», — сказал Науседа в пятницу журналистам в Шальчининкай.
«Теперь, когда решение уже принято, я надеюсь, что правительство, взвесив ситуацию, подготовит компенсационные средства, которые помогут нашему бизнесу избежать тяжелых последствий», — добавил глава государства.
Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте в четверг сказала BNS, что для решения проблемы нужно участие и Европейского союза, а ответные действия будут согласовываться с Министерством иностранных дел и правительством.
Президент Литовской конфедерации промышленников Видмантас Янулявичюс подтвердил BNS, что Литва была вычеркнута из электронной системы таможенного декларирования Китая. По его словам, проблемы есть у нескольких предприятий, работающих в мебельной и деревообрабатывающей промышленности — их доставленные судами грузы не принимает китайская таможня, кроме того, говорит Янулявичюс, есть проблемы и у других предприятий транспортной цепи, однако их он не назвал.
Генеральный директор Торговой ассоциации Литвы и Китая Рокас Радвилавичюс объяснил BNS, что официально в Китае не сообщается, что блокируются товары из Литвы, однако такие сигналы могут направляться «на основании внутренних указаний».