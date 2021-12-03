Науседа сожалеет о решении Китая не принимать грузы из Литвы

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В связи с тем, что Китай вычеркнул Литву из таможенной системы этой страны и литовские предприниматели не могут растаможить отправляемые в Китай товары, литовский президент выражает сожаление по поводу такого решения Китая. Гитанас Науседа выражает надежду, что правительство поможет пострадавшему из-за этого бизнесу страны.

«Приходится сожалеть в связи с решением китайских властей, увы, оно было принято несмотря на то, что Литва, на мой взгляд, вполне четко представила свое решение по тайваньскому представительству — прокомментировала, подчеркнула, что это не идет вразрез с принципом единого или одного Китая, которого мы придерживаемся», — сказал Науседа в пятницу журналистам в Шальчининкай.

«Теперь, когда решение уже принято, я надеюсь, что правительство, взвесив ситуацию, подготовит компенсационные средства, которые помогут нашему бизнесу избежать тяжелых последствий», — добавил глава государства.

