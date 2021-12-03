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Президент Науседа привился бустерной дозой вакцины от COVID-19

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Находящийся в Шальчининкском районе президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу привился бустерной дозой вакцины от COVID-19.

Он сделал это в центре вакцинации Шальчининкай. 

После прививки Науседа сказал журналистам, что благодаря вакцине он чувствует себя защищенным. 

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«Мне приходится много общаться и в Литве, и за рубежом, ездить, встречаться с людьми, и после первой, и после второй прививки, и после третьей я буду чувствовать себя более защищенным», — сказал он.

Первая леди Диана Науседене привьется позже, так как еще не прошло полгода после ее второй прививки. 

Вместе с президентом в пятницу привились и около десяти членов его команды, а также мэр Шальчининкского района Здиславас Палявичюс. 

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