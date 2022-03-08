Науседа удостоил Зеленского высшей награды Литвы

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Президент Литвы Гитанас Науседа наградил главу Украины Владимира Зеленского орденом Витаутаса Великого с золотой цепью.

Высшей награды Литовской Республики президент Украины удостоен за заслуги в деле защиты вместе с украинским народом свободы и демократических ценностей в Европе, а также за личный вклад в развитие литовско-украинских межгосударственных отношений, говорится в подписанном накануне 11 марта декрете президента.

«Зеленский стал символом героизма народа, борьбы за свободу и право самоопределения, так что эта высшая награда Литвы предназначается и для него, и для всего украинского народа, который борется и не сдается», — приведены слова Науседы в распространенном президентским ведомством сообщении.