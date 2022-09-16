Науседа: в целом помощь населению и бизнесу может достигать 4,5% ВВП

«Если в 2020 году наша совокупная поддержка была выше 7% ВВП, я думаю, что и в этом случае можно было бы говорить об общей консолидированной поддержке как бытовых потребителей, так и бизнеса, которая могла бы составить 4,5%» — сказал журналистам в Клайпеде Науседа.

«Если 2,3% ВВП (по расчетам BNS — около 1,6 млрд евро) составит поддержка бытовых потребителей, я думаю, что такой же процент поддержки можно было бы применить и к нашим хозяйствующим субъектам. Это позволило бы нам, не хочу сказать, что совсем легко и вприпрыжку, но пережить этот период, который должен быть посвящен укреплению и строительству государства, а не демонстрациям и забастовкам», — добавил он.

По словам Науседы, в настоящее время не хватает финансовых инструментов, которые можно было бы предложить бизнесу. Он упомянул, что речь идет о других мерах, так называемой кредитной части Фонда оживления и развития, субсидиях для малого бизнеса и индивидуальной деятельности, субсидиях для энергоуязвимых предприятий, на время простоя, поддержке путем отсрочки налогов.

«По крайней мере, на начальном этапе мы должны открыть этот ящик и оценить все возможности, не исключая субсидирование цены на электроэнергию для бизнеса, хотя это, безусловно, будет очень дорогая вещь, которая станет тяжелым бременем для государственного бюджета», — сказал президент журналистам в Клайпеде.

Науседа сообщил, что во вторник в администрации президента специалисты по энергетике и представители бизнеса обсудят возможную поддержку бизнеса.

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