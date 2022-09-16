Временное прямое управление ЛФФ получило поддержку 82 парламентариев

В понедельник президент Гитанас Науседа заявил, что скептически относится к предложениям о временном введении прямого управления ЛФФ. По словам главы страны, после принятия закона о «спасении футбола» ситуация не изменится, и Литве может грозить исключение из международных соревнований.

«Должен признать, что вчера я был глубоко разочарован заявлением президента Науседы, в котором он не стал на сторону прозрачности футбола, а по сути повторил старую мантру группы, сопротивляющейся переменам. Я призываю советников президента ознакомить главу государства с ситуацией в футболе, предоставить ему имеющуюся в государственных учреждениях информацию о силах, захвативших футбол, и их скандальных связях», — сказал Касчюнас.

Документ подписали премьер-министр Ингрида Шимоните, министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене, министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте, министр социальной защиты и труда Моника Навицкене, министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

Инициативу не поддержали представители оппозиционных «аграриев» и некоторые демократы.

Некоторые парламентарии уже говорили, что закон обеспечит организацию «новых демократических выборов федерации без представителей криминального мира».

По мнению Министерства образования, науки и спорта, прямое управление могло бы послужить решению существующих проблем в управлении федерацией, обновлению модели деятельности, но необходимо взвесить возможные негативные последствия такого решения.

В связи с этим министерство предлагает, чтобы в этом процессе участвовали ФИФА и УЕФА.

Ранее ЛФФ обращалась в УЕФА и ФИФА, и они заявили, что устав федерации соответствует международным требованиям, но предложили его доработать.

В последние годы руководство литовского футбола подвергается критике за слабые спортивные достижения и связи некоторых функционеров с криминальным миром.

В настоящее время Литва занимает 142-е место в рейтинге ФИФА, что является худшим результатом в истории.

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