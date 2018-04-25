Навстречу новой волне: в Европе продолжает расти заболеваемость коронавирусом

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Вторая волна коронавируса, пришедшая в Европу, оказалась сильнее первой: в Испании, Франции, Великобритании и других странах показатели заболеваемости оказались в полтора-два раза выше, чем весной. Об этом сообщает ТАСС.

Лучше других обстоят дела в Германии и Италии: хотя и там заболеваемость увеличилась после летнего затишья, все же она ниже, чем весной. На 1 млн населения в Италии приходится 5,4 тыс. заразившихся, а в Германии — 3,6 тыс. В то же время в Великобритании этот показатель составляет 7,4 тыс., в Чехии и Португалии — по 7,7 тыс., в Нидерландах — 7,9 тыс., в Швеции — 9,3 тыс., во Франции — 9,4 тыс., в Бельгии — 11,2 тыс. В лидерах оказалась Испания: здесь на 1 млн жителей приходится 17,3 тыс. инфицированных.

Обновляя максимумы

Среди стран Европы сильнее всего растет заболеваемость во Франции, где с начала августа число случаев заражения увеличилось более чем втрое и к 5 октября приблизилось, по данным портала Worldometers, к отметке 620 тыс. с суточным показателем около 17 тыс. — в 2,3 раза больше весенних значений.

В Испании весной суточный прирост заражений лишь однажды превысил 10 тыс., однако в сентябре кривая заболеваемости держалась выше этой отметки больше двух недель, а на пике превысила 13,7 тыс. случаев в сутки. Общее число инфицированных за время пандемии — более 810 тыс.

Великобритания стала третьей европейской страной, где число заразившихся превысило полмиллиона и к 5 октября достигло 502 тыс. человек. Если с середины марта по середину мая суточный прирост числа заразившихся только девять раз оказывался выше 5 тыс., то в последние две недели он лишь однажды опустился ниже этой отметки, максимально поднимаясь до 11,7 тыс.

Всплеск заболеваемости отмечается в Нидерландах (135 тыс. заразившихся): на минувших выходных в стране зарегистрирован максимальный прирост — 4 тыс. новых случаев заражения в сутки. Не отстает Бельгия (130 тыс.), где 4 октября заразились 3,4 тыс. человек — в полтора раза больше максимальных показателей апреля. Более 100 тыс. инфицированных теперь и в Польше, где с начала октября суточный прирост числа заразившихся превышал 2 тыс. — в четыре раза больше весенних значений.

Италия (325 тыс. зараженных), также столкнувшаяся с ростом заболеваемости, пока что далека от весенних показателей. В первые дни октября в стране фиксировали от 2,5 тыс. до 2,8 тыс. случаев заражения, тогда как с середины марта этот показатель колебался от 2,5 тыс. до 6,5 тыс. случаев. Сдерживать распространение инфекции ниже весенних показателей пока удается и Германии (302 тыс.), хотя и там кривая заболеваемости идет вверх: 2 октября в стране выявили более 2,8 тыс. случаев заражения, что стало максимумом с 23 апреля. При этом с конца марта до середины апреля уровень суточного прироста числа заражений не опускался ниже отметки 3,2 тыс., а на максимуме приближался к 7 тыс.

Смертность в Европе

Пик смертности среди пациентов с коронавирусом пришелся в странах Европы на период весенней вспышки, когда ежедневный прирост числа умерших исчислялся сотнями и даже тысячами. В условиях второй волны распространения коронавируса, несмотря на резкий рост заболеваемости, большинству европейских государств пока удается сдерживать смертность в районе минимальных значений.

Среди европейских стран самый большой показатель в Великобритании, где умерли 42 тыс. человек. В конце сентября — начале октября в стране ежедневно регистрировалось от 30 до 70 смертей, тогда как весной их число неоднократно превышало отметку в 1 тыс. случаев.

Второе место в Европе занимает Италия (почти 36 тыс. летальных исходов). В Италии также один из самых высоких в мире показателей относительной смертности — около 11%.

Далее идет Франция (более 32,2 тыс. умерших), где ежедневный прирост количества умерших исчисляется десятками случаев и на два порядка ниже по сравнению с показателями весенней вспышки.

Францию понемногу нагоняет Испания (более 32 тыс. умерших), где к началу октября насчитывалось от 110 до 200 летальных исходов в сутки. Последний раз такие высокие показатели регистрировались в начале мая, а с середины марта кривая смертности колебалась от 500 до 960 летальных исходов в сутки.

Более 10 тыс. умерших насчитывается в Бельгии, около 9,6 тыс. — в Германии, далее следуют Нидерланды (почти 6,5 тыс.) и Швеция (5,9 тыс.).

Санитарные ограничения

Чтобы сдержать распространение инфекции, в большинстве европейских стран обязывают носить медицинские маски — повсеместно или только в закрытых общественных помещениях, в транспорте — и ограничивают число участников публичных мероприятий. Работников переводят на удаленную работу, а в ряде стран рекомендуют дистанционное обучение в школах и вузах.

Право вводить дополнительные меры — ограничивать перемещение граждан, сокращать время работы заведений общепита и торговых точек — передано местным властям, однако в отдельных случаях такие правила становятся общенациональными. В Чехии, например, с 5 октября на месяц восстановлен режим чрезвычайной ситуации. Однако «выключать экономику», как весной, власти страны не намерены. О введении тотального карантина избегают говорить практически во всех государствах Европы.

Пристально наблюдают в европейских странах за ситуацией у соседей: власти временно ограничивают въезд из других государств Европы или требуют от приезжающих двухнедельной самоизоляции. Во многих странах того же требуют и при переездах из одного региона в другой.

По последним данным портала Worldometers, общее число зараженных COVID-19 в Европе составляет 5,363 млн, с момента вспышки скончались более 225 тыс. человек.