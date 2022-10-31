Находящийся в Вильнюсе премьер Греции обвинил Турцию в создании напряженности в регионе

Nuotrauka BNS/Žygimantas Gedvila

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, который в понедельник находится с визитом в Вильнюсе, обвинил Турцию в усилении напряженности в Эгейском регионе.

Об этом он заявил после встречи с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните.

Nuotrauka BNS/Žygimantas Gedvila

«Я проинформировал премьер-министра о продолжающейся напряженности в регионе Эгейского моря, которая была спровоцирована действиями и воинственной риторикой Турции, и, к сожалению, наносит ущерб стабильности и безопасности», — подчеркнул Мицотакис.

По его словам, «ревизионистская риторика» является ненужным источником напряженности, особенно между двумя союзниками по НАТО и на фоне продолжающейся войны в Украине.

К. Мицотакис заявил, что Греция всегда оставляет «окно для диалога» с соседними странами.

Два соседа по НАТО десятилетиями вели споры из-за морской границы и прав на разведку энергетических ресурсов в Эгейском море и восточном Средиземноморье.

По данным Афин, Анкара незаконно занимается разведкой нефтяных месторождений в северной части Эгейского моря с 1973 года.

Среди прочего, Греция обвиняет Турцию в преднамеренных полетах над греческими островами.

При этом Анкара утверждает, что Афины размещают вооруженные силы на островах Эгейского моря в нарушение мирных договоров, подписанных после Первой и Второй мировых войн.

Говоря о войне на Украине, Мицотакис обвинил Турцию в двойной игре.

«Турция считает, что нет необходимости выбирать чью-то сторону, как будто нет четкой границы между тем, что правильно, а что неправильно. Турция поставляет Украине оружие, однако она также удовлетворяет экономические интересы России», — заявил премьер-министр Греции.

Он подчеркнул, что страны, стремящиеся к членству в Европейском союзе (ЕС), должны придерживаться общеевропейской позиции, чтобы санкции сработали и Россия понесла наказание.

Соединенные Штаты и ЕС оказывают давление на Анкару, чтобы она соблюдала санкции, которые они наложили на Москву в связи с этим вторжением в Украину.

Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не согласен и предлагает свою страну в качестве нейтральной площадки для возможных переговоров о прекращении огня. Он также одобрил различные сделки, в результате которых за последние месяцы стоимость экспорта в Россию увеличилась более чем в два раза.

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