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Министерство государственных активов Польши, Министерство торговли, промышленности и энергетики Республики Корея, польские энергетические компании ZE PAK и PGE, Korea Hydro & Nuclear Power подписали 31 октября в Сеуле письмо о намерениях, которое предполагает сотрудничество в строительстве атомной электростанции в польской деревне Понтнув под Лодзью на основе корейской технологии APR1400.

Вице-премьер, министр государственных активов Яцек Сасин, возглавляющий делегацию Польши в Республике Корея, подчеркнул, что сотрудничество с Сеулом носит стратегический характер — не только в области энергетики: «Выбор Кореи в качестве партнера Польши само собой разумеющийся. Сегодня Корея готова быстро поставить нам оружие, чтобы укрепить наш военный потенциал».

А проект строительства атомной электростанции в Польше должен в конечном итоге обеспечить польские домохозяйства дешевой и чистой энергией по стабильной цене в течение следующих 60 лет, в соответствии с «Польской энергетической политикой до 2040 года» и «Польской ядерно-энергетической программой». В рамках последней к 2043 году в Польше должны быть построены две АЭС. Строительство первого реактора должно начаться через два года совместно с американской компанией Westinghouse.