Названа дата встречи Рамштайн-6

«Я не могу точно сказать, как будет выглядеть предстоящая помощь. Я могу сказать, что она будет продолжать поступать от Соединенных Штатов, а также от других стран-союзников по НАТО. Я не вижу, чтобы этот процесс останавливался, и он будет дальше развиваться. Мы будем базировать эти списки на том, что есть и что нужно Украине. И мы постоянно находим способы объединить эти два аспекта вместе», — отметила Джулиан Смит.

Посол также отметила, что США и их союзники находятся в постоянном почти ежедневном контакте с украинским военно-политическим руководством, чтобы определить, что именно нужно украинским армейцам на местах.

Накануне стало известно, что США выделят новый пакет военной помощи Украине на сумму 1,1 млрд долларов. В Пентагоне пояснили, что это будет «многолетним вложением» в критические важные возможности для увеличения мощности ВСУ.