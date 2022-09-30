Сейм принял в первом чтении законопроект о временном прямом управлении ЛФФ

Некоторое время назад ФИФА и УЕФА сообщили, что в случае принятия Сеймом предложенного закона о временном прямом управлении федерацией национальным сборным и литовским футбольным клубам будет грозить отстранение от турниров, организованных ФИФА и УЕФА.

Председатель Бюджетно-финансового комитета Сейма Миколас Маяускас, представивший законопроект о прямом управлении, заявил, что целью временного правового регулирования не является взятие ЛФФ под контроль.

«Наша цель не играть за них в футбол, мы просто хотим, чтобы выборы были прозрачными и демократическими, на которых право голоса имело бы широкое футбольное сообщество, а на руководящих должностях не было бы имеющих судимость за умышленные преступления». — сказал парламентарий.

По словам Маяускаса, низкие результаты национальной мужской сборной по футболу являются «следствием неспособности провести необходимые реформы и неспособности представлять широкую футбольную общественность».

Он назвал ЛФФ закрытым сообществом, где «находят пристанище лица, обвиняемые в организации вооруженного, преступного сообщества».

Политик имел в виду осужденного лидера банды Гедрюса Янониса, который был трудоустроен в ЛФФ. После публичной критики ассоциация объявила о прекращении с ним трудовых отношений.

«Генеральный комиссар полиции представил членам Сейма справку, из которой выяснилось, что не только четыре человека из исполкома ЛФФ признаны совершившими преступления, но и в отношении еще трех членов исполкома ЛФФ были применены меры превентивного воздействия в соответствии с Законом о предупреждении организованной преступности», — сказал Маяускас.

По его словам, после принятия закона о прямом управлении действующее руководство лишится своих должностей, временный администратор проведет финансовый аудит и аудит деятельности, будет изменен устав.

В середине сентября более 80 парламентариев зарегистрировали предложение о введении прямого правления в ЛФФ. Оно предусматривает, что на время действия закона функции органов управления ЛФФ возьмет на себя временный администратор, которого назначит Министерство образования, науки и спорта.

Администратор должен провести финансовый аудит и аудит деятельности федерации, в течение трех месяцев после вступления закона в силу подготовить и утвердить проект временного устава ЛФФ на основе типовых уставов международных футбольных организаций.

Юристы Сейма представили заключение по проекту, что он противоречит Конституции, но Комитет Сейма по праву и правопорядку его отклонил.

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