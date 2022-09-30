Норвегия усиливает меры безопасности в своей нефтегазовой инфраструктуре

События, связанные с утечкой на трубопроводах, оказали влияние на повестку дня всей западной Европы. НАТО и Европейский Союз уже подчеркнули необходимость защиты критической инфраструктуры и предупредили о «решительных и совместных ответных действиях» в случае новых атак.

В Норвегии, где насчитывается более 90 нефтяных и газовых месторождений, большинство из которых связаны с сетью газопроводов протяженностью около 8,800 км., также решили усилить меры безопасности. В частности крупнейший поставщик газа в Европе норвежский Equinor, заявил об усилении мер безопасности на своих объектах.

Тем не менее, премьер-министр королевства Йонас Гар Штёре заявил информационному агентству NTB, что не видит особой угрозы для морского нефтегазового сектора Норвегии и по этой причине он не просил военной помощи у своих союзников. «Вы никогда не сможете полностью воспрепятствовать саботажу на трубопроводах протяженностью 8800 км., это невозможно», — сказал он, подчеркнув, что дополнительные согласованные действия могут лишь затруднить работу потенциальных злоумышленников.

Напомним, что ранее в этом месяце полиция Норвегии начала расследование по факту появления неизвестных беспилотников в небе над нефтегазовыми платформами в Северном море.