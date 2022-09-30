Сейм осудил действия властей Ирана в отношении участников протеста

В принятой резолюции Сейм призвал правительство Ирана немедленно прекратить направленные против мирных демонстрантов ограничение использования средств связи и непропорциональное применение силы, провести тщательное и объективное расследование обстоятельств смерти Амини, а также привлечь к ответственности всех лиц, признанных виновными в ее смерти.

«Она погибла во время задержания. После этого события тысячи таких протестующих вышли на улицы более чем в 80 городах Ирана, мирные протесты уже проходят и в других странах. Правительство Ирана ответило на эти протесты не диалогом с гражданами, а нарушениями прав человека: блокирует интернет и другие каналы связи, очень жестко подавляют протесты, даже с применением боеприпасов», — заявила одна из инициаторов резолюции, представитель фракции «Свобода» Ева Пакарклите, представляя резолюцию.

В резолюции говорится, что реакция иранского правительства на протесты уже привела к гибели не менее 76 человек и задержанию сотен человек, причем эти цифры увеличиваются с каждым днем ​​протестов.

В резолюции Сейм высказался за стремление иранских женщин иметь право на самовыражение, которое не ограничивалось бы дискриминационными законами, за юридическое равенство женщин и мужчин, а также выразил поддержку всему иранскому народу, который мирно выражает свое недовольство «дискриминационной и насильственной политикой», проводимой правительством Ирана.

Последние несколько недель в Иране продолжаются кровавые протесты.

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