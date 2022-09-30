Сокращение промышленности, торговли и потребления снизит рост ВВП Литвы — Центробанк

Банк Литвы (БЛ, Центробанк) не меняет прогноза роста внутреннего валового продукта (ВВП) на этот год и считает, что в этом году рост составит 2,1%. В следующем году ожидается рост в 0,9% – на 2,5 пункта меньше, чем предполагалось в июне.
Однако в центральном банке подчеркивают, что прогнозы сопровождаются крайне высокой неопределенностью, а баланс текущих рисков еще более негативен, чем при публикации прогнозов в июне. Это означает, что существует большая вероятность того, что будущие прогнозы могут быть снижены, а не повышены.
По оценке БЛ, в случае реализации крайне неблагоприятных рисков рост экономики страны может замедлиться до 3,8% в 2023 году — то есть падение ВВП составило бы 2,9%, а инфляция — увеличится на приблизительно 5,1 процентный пункт по сравнению с ожидаемым основным сценарием, который предусматривает 13,5%.
БЛ утверждает, что прогноз ВВП на этот год не меняется, поскольку ухудшившиеся в последнее время прогнозы годового развития компенсировали лучшие, чем ожидалось для литовской экономики результаты первого полугодия.
Все же, на фоне преобладания неопределенности в вопросе энергоресурсов и высокой инфляции, замеляется рост экономики основных торговых партнеров Литвы, а это отразится и на росте литовской экономики.
Однако из-за сохраняющейся неопределенности в отношении энергоресурсов и высокой инфляции замедляется рост основных торговых партнеров Литвы и, в то же время, рост литовской экономики.
«Рост мировой экономики замедляется, что повлияет на спрос на экспортируемые Литвой товары и услуги, который будет расти медленнее. Настроения потребителей и бизнеса ухудшаются, появляются первые признаки снижения объемов промышленной и розничной торговли», — сказал Шимкус.
На фоне преобладания неопределенности в вопросе энергоресурсов и высокой инфляции, замеляется рост экономики основных торговых партнеров Литвы, а это отразится и на росте литовской экономики.
Ожидается, что годовая инфляция в этом году составит 18,3%, однако ее рост уже начал замедляться и в следующем году этот показатель должен составить 8,4%.
Ожидается, что в этом году средняя заработная плата вырастет на 12,7%, а в 2023 году – на 8,7%, если минимальная зарплата в следующем году будет повышена на 15%, согласно предложению правительства.
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