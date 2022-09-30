Сокращение промышленности, торговли и потребления снизит рост ВВП Литвы — Центробанк

По оценке БЛ, в случае реализации крайне неблагоприятных рисков рост экономики страны может замедлиться до 3,8% в 2023 году — то есть падение ВВП составило бы 2,9%, а инфляция — увеличится на приблизительно 5,1 процентный пункт по сравнению с ожидаемым основным сценарием, который предусматривает 13,5%.

БЛ утверждает, что прогноз ВВП на этот год не меняется, поскольку ухудшившиеся в последнее время прогнозы годового развития компенсировали лучшие, чем ожидалось для литовской экономики результаты первого полугодия.

Все же, на фоне преобладания неопределенности в вопросе энергоресурсов и высокой инфляции, замеляется рост экономики основных торговых партнеров Литвы, а это отразится и на росте литовской экономики.

Однако из-за сохраняющейся неопределенности в отношении энергоресурсов и высокой инфляции замедляется рост основных торговых партнеров Литвы и, в то же время, рост литовской экономики.

«Рост мировой экономики замедляется, что повлияет на спрос на экспортируемые Литвой товары и услуги, который будет расти медленнее. Настроения потребителей и бизнеса ухудшаются, появляются первые признаки снижения объемов промышленной и розничной торговли», — сказал Шимкус.

На фоне преобладания неопределенности в вопросе энергоресурсов и высокой инфляции, замеляется рост экономики основных торговых партнеров Литвы, а это отразится и на росте литовской экономики.

Ожидается, что годовая инфляция в этом году составит 18,3%, однако ее рост уже начал замедляться и в следующем году этот показатель должен составить 8,4%.

Ожидается, что в этом году средняя заработная плата вырастет на 12,7%, а в 2023 году – на 8,7%, если минимальная зарплата в следующем году будет повышена на 15%, согласно предложению правительства.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено