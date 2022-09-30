В ЕС согласовали меры реагирования на энергокризис

План, предложенный Еврокомиссией в середине сентября, предлагает уменьшить потребление электроэнергии на 5% в пиковые часы — что снизит цену. Страны должны будут определить 10% времени суток, на которое выпадает наибольшее потребление, и в этот период с декабря до конца марта снизить спрос, выбирая для этого инструменты по своему усмотрению.

Также в ЕС поддержали ограничение на доходы энергетических компаний в размере 180 евро за МВт/час, для компаний, которые производят энергию из возобновляемых источников, АЭС и лигнита — потому что они не стали тратить больше на производство энергии, но получают гораздо большую прибыль, учитывая цены, которые задает рынок газа и угля.

Отмечается, что страны смогут по своему усмотрению определять меры, как именно проводить налогообложение чрезмерной прибыли и распределять собранные средства для защиты потребителей.

«Странам-членам оставили некоторые варианты выбора, чтобы учесть внутренние особенности… Это в том числе возможность устанавливать более высокий предел доходов, задействовать меры, которые еще более ограничивают рыночные прибыли, проводить дифференциацию по технологиям, применять ограничения доходов для других игроков рынка, включая трейдеров», — отмечается в коммюнике.

При этом в ситуациях, когда импортозависимость страны составляет 100% и более, до 1 декабря нужно заключить соглашение о распределении дополнительных доходов с экспортирующей страной-членом.

Страны договорились ввести временный «взнос солидарности» с прибыли компаний нефтегазового и угольного сектора. Он будет рассчитываться с налогооблагаемых доходов, которые оказались на 20% выше среднегодовой налогооблагаемой прибыли с 2018 года. Этот налог будет применяться дополнительно к обычным, а средства будут направляться на поддержку потребителей.

Страны-члены могут сохранять свои национальные меры, если они являются фактически эквивалентом «взноса солидарности» и работают на те же цели.

Также участники ЕС смогут временно устанавливать регулируемые цены на электроэнергию для малого и среднего бизнеса. Также договорились о возможности в исключительном порядке и временно устанавливать цены на поставку ниже себестоимости.

Отмечается, что меры являются временными и будут действовать с 1 декабря 2022 по 31 декабря 2023 года. Ограничение потребления в пиковые часы будет действовать до 31 марта, а ограничение сверхприбылей энергетических компаний — до конца июня 2023 года. Официальное утверждение мер состоится в начале октября.

Ранее также стало известно, что Европа готовится к отключению мобильной связи из-за нехватки электроэнергии.