В этом году поток эмиграции из Литвы вырос

Каждый месяц этого года до сентября из Литвы эмигрировало больше людей, чем в те же месяцы 2021 года, свидетельствуют данные предоставленные Департаментом статистики.
С начала января по конец августа 2021 года из Литвы эмигрировало 11 тыс. 133 гражданина. По предварительным данным, за аналогичный период 2022 года уехало 18 тыс. 345 человек.
Как сообщила BNS доцент Вильнюсского университета Ирма Будгинайте-Мачкине, это может быть связано с несколькими причинами.
«Во-первых, условия для путешествий и одновременно переезда в другие страны в этот период более благоприятны из-за снижения ограничений по Covid-19», — сказала она.
«Во-вторых, из-за видимого в 2022 году роста цен части населения Литвы может стать трудно обеспечивать себя и/или свои семьи. Это может привести к решению поискать за границей возможности работать и обеспечивать себя финансово», — сказала социолог.
В качестве третьей причины она назвала развязанную Россией войну в Украине.
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