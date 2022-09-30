В этом году поток эмиграции из Литвы вырос

Как сообщила BNS доцент Вильнюсского университета Ирма Будгинайте-Мачкине, это может быть связано с несколькими причинами.

«Во-первых, условия для путешествий и одновременно переезда в другие страны в этот период более благоприятны из-за снижения ограничений по Covid-19», — сказала она.

«Во-вторых, из-за видимого в 2022 году роста цен части населения Литвы может стать трудно обеспечивать себя и/или свои семьи. Это может привести к решению поискать за границей возможности работать и обеспечивать себя финансово», — сказала социолог.

В качестве третьей причины она назвала развязанную Россией войну в Украине.

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