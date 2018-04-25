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Названа самая стильная нация в Европе

Фото Pexels.com

Итальянцев признали самой стильной нацией в Европе. Результаты опроса модного ретейлера Farfetch, проведенные среди 14 тысяч жителей европейских стран, публикует Daily Star.

Второе место в получившемся списке заняли французы, третье — испанцы, четвертое — британцы. На пятом и шестом местах оказались жители Швеции и Дании соответственно.

Вслед за скандинавами последовали португальцы, которые заняли седьмое место, и немцы — восьмое место. На девятой позиции оказались норвежцы, десятку самых стильных замкнули финны.

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Кроме того, исследование показало, как жители той или иной страны оценивают собственные модные вкусы. Выяснилось, что стильными себя считают 76 процентов поляков, в то время как среди лидеров рейтинга — итальянцев и французов — положительный ответ дали только 67 и 64 процента респондентов соответственно.

В феврале сайт знакомств BeautifulPeople признал ирландцев самой некрасивой нацией в мире: только шесть процентов всех пытавшихся зарегистрироваться мужчин из этой страны получили одобрение. Жительницы Ирландии, напротив, оказались на шестом месте среди пользователей портала с одобрением профилей в 35 процентов. 

freecity.lv

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