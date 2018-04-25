Названа самая стильная нация в Европе

Кроме того, исследование показало, как жители той или иной страны оценивают собственные модные вкусы. Выяснилось, что стильными себя считают 76 процентов поляков, в то время как среди лидеров рейтинга — итальянцев и французов — положительный ответ дали только 67 и 64 процента респондентов соответственно.

В феврале сайт знакомств BeautifulPeople признал ирландцев самой некрасивой нацией в мире: только шесть процентов всех пытавшихся зарегистрироваться мужчин из этой страны получили одобрение. Жительницы Ирландии, напротив, оказались на шестом месте среди пользователей портала с одобрением профилей в 35 процентов.