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Названы профессии, которые исчезнут через десять лет

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

В течение ближайших десяти лет ряд популярных сейчас специальностей утратят актуальность за ненадобностью или будут упразднены из-за технологического прогресса. Об этом сказано в исследовании Развитие корпоративной социальной ответственности на платформе Career Hub, опубликованном в понедельник, 2 августа.

Как сказано в исследовании, через десять лет работодатели будут отдавать предпочтение сотрудникам, в совершенстве владеющими технологиями, а важными критериями при этом станут стрессоустойчивость, высокая организованность и мобильность.

Специальности, которые скорее всего исчезнут до 2030 года:

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  • аудитор;
  • секретарь;
  • риелтор;
  • водитель;
  • спортивный комментатор;
  • агроном;
  • грузчик;
  • разнорабочий;
  • бухгалтер;
  • экономист;
  • юридический консультант;
  • упаковщик.

Специальности, которые будут популярны к 2030 году:

  • куратор личной памяти;
  • менеджер путешествий в виртуальной реальности;
  • контролер магистралей;
  • советник по цифровым валютам;
  • хирург для увеличения памяти;
  • космический пилот и пилотесса;
  • менеджер по этическим вопросам;
  • консультант цифровой реабилитации;
  • компаньон для пенсионеров;
  • дизайнер мусора.
korrespondent.net

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