Названы профессии, которые исчезнут через десять лет

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В течение ближайших десяти лет ряд популярных сейчас специальностей утратят актуальность за ненадобностью или будут упразднены из-за технологического прогресса. Об этом сказано в исследовании Развитие корпоративной социальной ответственности на платформе Career Hub, опубликованном в понедельник, 2 августа.

Как сказано в исследовании, через десять лет работодатели будут отдавать предпочтение сотрудникам, в совершенстве владеющими технологиями, а важными критериями при этом станут стрессоустойчивость, высокая организованность и мобильность.

Специальности, которые скорее всего исчезнут до 2030 года: