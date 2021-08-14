Названы профессии, которые исчезнут через десять лет

В течение ближайших десяти лет ряд популярных сейчас специальностей утратят актуальность за ненадобностью или будут упразднены из-за технологического прогресса. Об этом сказано в исследовании Развитие корпоративной социальной ответственности на платформе Career Hub, опубликованном в понедельник, 2 августа.
Как сказано в исследовании, через десять лет работодатели будут отдавать предпочтение сотрудникам, в совершенстве владеющими технологиями, а важными критериями при этом станут стрессоустойчивость, высокая организованность и мобильность.
Специальности, которые скорее всего исчезнут до 2030 года:
- аудитор;
- секретарь;
- риелтор;
- водитель;
- спортивный комментатор;
- агроном;
- грузчик;
- разнорабочий;
- бухгалтер;
- экономист;
- юридический консультант;
- упаковщик.
Специальности, которые будут популярны к 2030 году:
- куратор личной памяти;
- менеджер путешествий в виртуальной реальности;
- контролер магистралей;
- советник по цифровым валютам;
- хирург для увеличения памяти;
- космический пилот и пилотесса;
- менеджер по этическим вопросам;
- консультант цифровой реабилитации;
- компаньон для пенсионеров;
- дизайнер мусора.