Закупку рентгена у Китая С. Сквярнялис считает странным, Л. Касчюнас — меньшим злом

«Были очень острые высказывания о рентгеновских аппаратах для аэропортов, которые не имеют никакого смысла с точки зрения безопасности, кроме того, что служат не местной госбезопасности, тогда оппозиция, нынешняя власть, мягко говоря, смотрела скептично на всё, что из Китая, и давила на нас из-за этого, чтобы ничего не было», — рассказал С. Сквярнялис.

Председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринас Касчюнас называет такое решение плохим, однако, по его мнению, еще хуже — и дальше оставаться без такого аппарата.

„Было плохое или еще худшее решение. Выбрали плохое решение, но он лучше, чем другой вариант — без рентгена еще два года», — отметил он.

Он подчеркнул, что масштабы контрабанды увеличиваются, 25% всего рынка табака — нелегальные сигареты, а большая часть контрабанды в Литву попадает именно на поездах, грузовиках.

Л. Касчюнас добавил, что спешить с установкой рентгеновского аппарата на таможне заставляет и угрозы авторитарного президента Беларуси Александра Лукашенко затопить Литву «разными опасными вещами».

Он также отверг предположения, что положительный вывод правительственной комиссии — это попытка смягчить позицию Китая по Литве.

«Нет, точно нет. Это совершенно не связанные вопросы», — сказал Л, Касчюнас.

Правительственная комиссия по проверке важных для национальной безопасности сделок, в четверг представила положительное заключение о сделке Департамента таможни (ДТ) и победителя конкурса Nuctech Warsaw.

Компания Nuctech Warsaw в этом году была исключена из конкурса рентгеновских систем компании Lietuvos oro uostai («Аэропорты Литвы») из-за угрозы национальной безопасности. Тогда Nuctech утверждала, что ее оборудование производится в Варшаве «с соблюдением самых строгих стандартов деятельности и безопасности, применяющихся в Евросоюзе».