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НЦОЗ Литвы предупреждает о ложных сообщениях с просьбой о личных данных

Фото pixabay.com

Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ) Литвы предупреждает об отправляемых ложных СМС, в которых под прикрытием имени центра просят предоставить личные данные.

Центр утверждает, что получил информацию о том, что в сообщениях, отправляемых якобы от имени центра, людей просят на них ответить и указать личный код, лечебное учреждение и другую информацию.

«НЦОЗ обращает внимание, что не отправляет таких сообщений, на которые требуется ответ. В отправляемой НЦОЗ СМС центр просит предоставить данные о лицах, которые были в контакте с зараженными, путем заполнения специальной анкеты НЦОЗ», – отмечает центр.

Он подчеркивает, что в отправляемых им сообщениях в поле отправителя указывается сокращение НЦОЗ (лит. NVSC), а не номер телефона, также нет просьбы ответить на сообщение, лишь дается скидка на анкету в интернете, которую просят заполнить.

Еще один признак сообщения от НЦОЗ — в сообщении указываются точные инициалы лица, которому адресовано сообщение.

«НЦОЗ призывает людей быть бдительными, после получения сообщений с незнакомого номера с просьбой предоставить личные данные, ни в коем случае не отвечать на него и обратиться к своему оператору мобильной связи, чтобы блокировали таких отправителей», – говорится в пресс-релизе центра.

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