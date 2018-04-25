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Не всё Америке масленица

Фото europe-usa.com

Сборная Европы с большим преимуществом победила в легкоатлетическом матче команду США.

На прошлой неделе в мировой лёгкой атлетике случилось знаковое событие – в Минске померились силами сборные Европы и США.

В прошлом веке подобные легкоатлетические матчи были чрезвычайно популярны – на противостояниях команд СССР и США, к примеру, в «Лужниках» собирались под 100 тысяч зрителей. Но с появлением чемпионатов Европы и мира, а позже и коммерческих стартов, очные встречи стран и континентов практически сошли на нет.

Так что в Беларуси, по сути, прошла попытка возродить хорошо забытое старое. Попытка, сразу скажем, вполне себе успешная. И по количеству зрителей на минском стадионе «Динамо», и по остроте борьбы, заранее заложенной в формате матча (по четыре спортсмена от Европы и Америки соревновались в 37 видах легкоатлетической программы, причём очки приносил своей команде каждый стартовавший – по 9 баллов за первое место, по 8 за второе, по 7 за третье – и так далее), и по довольно высоким результатам.

А результаты эти оказались в пользу Старого Света: сборная Европы обыграла законодателей легкоатлетических мод американцев с довольно серьёзным перевесом – 724,5 : 601,5. И, что приятно, весомый вклад в эту победу внесли наши спортсмены.

В метании копья у мужчин европейцы оккупировали весь подиум: первое место занял Йоханнес Феттер (Johannes Vetter) из Германии, второе – эстонец Магнус Кирт (Magnus Kirt), третье – литовец Эдис Матусевичус (Edis Matusevicius).

Такая же картина наблюдалась и в прыжках в высоту у женщин, где, кстати, грянула главная сенсация матча – лидер сезона россиянка Мария Ласицкене, взяв 1,98 м, стала только третьей, уступив не только прыгнувшей на 2,02 м украинке Юлии Левченко, но и (по попыткам) соотечественнице победительницы Ирине Геращенко. Среди мужчин первое и второе места добыли наши ребята, белорус Максим Недосеков, показавший лучший результат сезона в мире – 2,35 м, и россиянин Илья Иванюк, в прыжках в высоту, и наши девчонки, Анастасия Мирончик-Иванова из Беларуси и стала лучшей в прыжках в длину (6,74 метра), опередив украинку Марину Бек-Романчук из Украины.

В прыжках с шестом у женщин первенствовала россиянка Анжелика Сидорова, в беге на 400 метров с барьерами – украинка Анна Рыжикова.

Вторые места завоевали в Минске россиянин Сергей Шубенков (100 м с барьерами), украинка Ольга Ляхова (800 м), белоруски Анна Малышик (метание молота) и Татьяна Холодович (метание копья). По семь очков за третьи места принесли в копилку команды Европы литовка Довиле Килти (Dovile Kilty, тройной прыжок) и белоруска Эльвира Герман (100 м с барьерами).

Словом, в Минске наши легкоатлеты проявили себя очень даже неплохо. И это радует не только потому, что они помогли команде Европы победить американцев. Главное в другом: в конце сентября в катарской Дохе стартует чемпионат мира – и хорошие результаты в его преддверии внушают серьёзный оптимизм.

rg-rb.de

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