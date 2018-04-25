Поляков призывают срочно получить ВНЖ в Великобритании

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Польские власти обращаются к живущим в Великобритании полякам с просьбой зарегистрироваться на постоянное жительство в королевстве.

Польские власти обращаются к живущим в Великобритании полякам с просьбой зарегистрироваться на постоянное жительство в королевстве. Все это связано с потенциальной датой брексита — 31 октября.

Поляки, которые хотят остаться в Великобритании на постоянное жительство после того, как Великобритания покинет Европейский союз, должны обратиться в местные учреждения, чтобы получить статус постоянно проживающих в этом государстве.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Эва Сувара сообщила, что польские дипломаты проводят работу с диаспорой по этому вопросу: «Мы хотим убедиться, что поляки должным образом информированы и могут принимать решения, которые будут соответствовать их воле. Мы информируем поляков о необходимости получения в первую очередь польского паспорта в качестве проездного документа и, конечно же, о том, как должна выглядеть процедура получения соответствующих документов для оформления постоянного жительства на британских островах».

Срок регистрации в качестве постоянно проживающего в Великобритании истекает в конце следующего года, и, по словам дипломатов, 240 000, или 27 процентов поляков, проживающих в королевстве, подали заявления на оформление соответствующих документов.

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