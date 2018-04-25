TOP,Сегодня в мире,Соседи

Поляков призывают срочно получить ВНЖ в Великобритании

Фото pixabay.com

Польские власти обращаются к живущим в Великобритании полякам с просьбой зарегистрироваться на постоянное жительство в королевстве.

Польские власти обращаются к живущим в Великобритании полякам с просьбой зарегистрироваться на постоянное жительство в королевстве. Все это связано с потенциальной датой брексита — 31 октября.

Поляки, которые хотят остаться в Великобритании на постоянное жительство после того, как Великобритания покинет Европейский союз, должны обратиться в местные учреждения, чтобы получить статус постоянно проживающих в этом государстве.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Эва Сувара сообщила, что польские дипломаты проводят работу с диаспорой по этому вопросу: «Мы хотим убедиться, что поляки должным образом информированы и могут принимать решения, которые будут соответствовать их воле. Мы информируем поляков о необходимости получения в первую очередь польского паспорта в качестве проездного документа и, конечно же, о том, как должна выглядеть процедура получения соответствующих документов для оформления постоянного жительства на британских островах».

 Срок регистрации в качестве постоянно проживающего в Великобритании истекает в конце следующего года, и, по словам дипломатов, 240 000, или 27 процентов поляков, проживающих в королевстве, подали заявления на оформление соответствующих документов.

Последние новости

default image
Поляков призывают срочно получить ВНЖ в Великобритании

Подробнее...
default image
КС отклонил просьбу оппозиции оценить утверждение правительства

Подробнее...
default image
Глава Еврокомиссии считает, что Лондон и Брюссель могут достичь сделки об условиях Brexit

Подробнее...
default image
Revolut Bank завершил формирование правления в Литве

Подробнее...
default image
Президент Литвы видит возможности укрепления экономического сотрудничества с Японией

Подробнее...
default image
Финляндии предсказывают замедление развития экономики

Подробнее...
default image
Прогноз цен на новый отопительный сезон

Подробнее...
default image
Россия предложила Украине возобновить прямые поставки российского газа

Подробнее...
default image
Трудовая инспекция: за объявления без указания зарплат грозят штрафы

Подробнее...
default image
В Латвии пройдут крупные международные учения

Подробнее...
default image
Лукашенко заявил, что не готовит своих детей к "транзиту власти"

Подробнее...
default image
Р. Карбаускис: в сейме восстановлено правящее большинство

Подробнее...
default image
Предлагается разрешить баллотироваться в сейм через 10 лет после импичмента

Подробнее...
default image
Президент Эстонии заявила об усталости Евросоюза от Украины

Подробнее...
default image
Парламентарий Л. Бальсис предлагает запретить использование глифосата в Литве

Подробнее...
default image
Лучшие страны мира для выхода на пенсию

Подробнее...
default image
В Израиле откроется первый "кофе-шоп"

Подробнее...
default image
На верфи в Клайпеде спущено на воду научно-исследовательское судно

Подробнее...
default image
37 лет назад появился "смайлик"

Подробнее...
default image
Krekenavos agrofirma сможет экспортировать говядину в Китай

Подробнее...

Оставьте свой комментарий

avatar
600