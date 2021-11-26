Не хватает на еду

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Литва — шестая страна Европейского союза с наибольшим количеством людей, которые не могут позволить себе покупать мясо или рыбу. Согласно данным Евростата, опубликованным в блоге Euroblogas.lt, 11,7% жителей Литвы не могут позволить себе мясо или рыбу хотя бы каждый второй день.

Более сложная ситуация только в Болгарии (27,6%), Румынии (14,2%), Венгрии (13%), Словакии (12,3%) и Греции (11,7%).

За Литвой идут Италия (9,9%) и Латвия (9,8%). В Эстонии этот показатель составляет 5,3%, в Польше — 4,1%. Средний показатель по ЕС — 6,8%.

Лучшая ситуация на Кипре (0,8%), в Ирландии (1,7%) и Швеции (2%).

Между тем, по данным исследований, в Литве каждый выбрасывает около 60 кг еды в год. Исследование показало, что 72% покупателей склонны платить больше за более экологичную упаковку товара или продуктов.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ