Недостоверная реклама создает ложное впечатление у клиентов

Предприятие Skruzdeliuko keliones, которое является посредником в приобретении авиабилетов бюджетных компаний, не может использовать интернет-домен wizzairbilietai.lt, поскольку у ее клиентов создается ложное впечатление, что они приобретают билеты напрямую у венгерского лоукостера Wizz Air или его официального представителя, постановил суд.

Апелляционный суд Литвы 18 февраля отклонил жалобу Skruzdeliuko keliones и оставил в силе распоряжение Вильнюсского окружного суда, принятое в феврале прошлого года, которым была удовлетворена просьба Wizz Air запретить использование домена wizzairbilietai.lt.

Skruzdeliuko keliones утверждает, что на интернет-странице wizzairbilietai.lt сообщается, что это система поиска и администрирования билетов, которая принадлежит Skruzdeliuko keliones. Кроме того, Skruzdeliuko keliones указывает, что на интернет-сайте использует не цвет фуксии, который ассоциируется с товарным знаком Wizz Air, а пурпурно-синий.

Суд отклонил эти аргументы и поддержал позицию Wizz Air о том, что цвет на сайте имитирует цвета, используемые авиакомпанией.