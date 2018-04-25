Недостоверная реклама создает ложное впечатление у клиентов

Предприятие Skruzdeliuko keliones, которое является посредником в приобретении авиабилетов бюджетных компаний, не может использовать интернет-домен wizzairbilietai.lt, поскольку у ее клиентов создается ложное впечатление, что они приобретают билеты напрямую у венгерского лоукостера Wizz Air или его официального представителя, постановил суд.
Апелляционный суд Литвы 18 февраля отклонил жалобу Skruzdeliuko keliones и оставил в силе распоряжение Вильнюсского окружного суда, принятое в феврале прошлого года, которым была удовлетворена просьба Wizz Air запретить использование домена wizzairbilietai.lt.
Skruzdeliuko keliones утверждает, что на интернет-странице wizzairbilietai.lt сообщается, что это система поиска и администрирования билетов, которая принадлежит Skruzdeliuko keliones. Кроме того, Skruzdeliuko keliones указывает, что на интернет-сайте использует не цвет фуксии, который ассоциируется с товарным знаком Wizz Air, а пурпурно-синий.
Суд отклонил эти аргументы и поддержал позицию Wizz Air о том, что цвет на сайте имитирует цвета, используемые авиакомпанией.
«Риск введения в заблуждение пользователей повышают и прочие обстоятельства: Skruzdeliuko keliones на сайте wizzairbilietai.lt размещает фотографии самолетов и экипажей Wizz Air, а также информацию о предоставляемых Wizz Air услугах – отзыве рейсов, изменениях регистрации и тому подобном.
Потребитель может счесть, что приобретает билеты напрямую у авиаперевозчика, и не понять, что билеты приобретаются у посредника, который может применять другую ценовую политику», – говорится в постановлении Апелляционного суда.
Суд также подчеркнул, что находящаяся на странице wizzairbilietai.lt ссылка о том, что Skruzdeliuko keliones не является уполномоченным представителем Wizz Air, не является достаточной.
В данный момент на сайте wizzairbilietai.lt указывается, что его администрирует компания Interneto profesionalai. Руководителем последней является Раминта Зимкуте, которая в 2014-2018 годах возглавляла Skruzdeliuko keliones.
Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt
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