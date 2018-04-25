В столице Литвы обновляется автобусный парк

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Вильнюс приобрел еще 50 автобусов MAN Lion‘s City более чем за 13 млн евро.

Новые трехосные автобусы будут вмещать 40 сидячих и 95 стоячих мест. Кабины оснастят системой информирования пассажиров и их подсчета, видеокамерами, системой климат-контроля, также установят Wi-Fi и USB-разъемы для зарядки.

Автобусы MAN Lion‘s City работают на природном газе и экологичнее дизельных. Ожидается, что новые транспортные средства пополнят автобусный парк Вильнюса в апреле этого года.

Муниципалитет намерен продолжать работу в этом направлении, пока автобусный парк города не будет полностью обновлен.