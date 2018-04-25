В Литве продолжаются дискуссии по поводу правил проведения охоты. К очередному всплеску эмоций привел инцидент, который прошел в начале года во время охоты, когда была застрелена самка зубра.
Как позднее выяснилось, у убитой самки был малыш, который позже скончался, об этом сообщает BNS.
Инцидент получил большой резонанс, так как в охоте принимали участие известные люди: председатель парламентского комитета по экономике социал- трудовик Римантас Синкявичюс, бывший европарламентарий социал-демократ Зигмантас Бальчитис, бывший депутат, глава кооператива Agroaves group Йонас Ягминас, главный акционер Grigeo Гинтаутас Пангонис, совладелец Biovelа Виргиниюс Кантаускас, основатель адвокатской конторы Ellex Valiūnas Роландас Валюнас, один из акционеров компании Fegda Арвидас Грибулис и другие.
Член партии Союз крестьян и зеленых Литвы Йонас Слапшинскас на этой охоте по ошибке застрелил зубра, перепутав его с кабаном. За это ему назначили штраф в размере 12 200 евро. Политик его заплатил. Но после того, как выяснилось, что у убитой самки был малыш, который позже скончался, штраф должен увеличиться до 36 600 евро.
Расследование в связи с этим преступлением проводят сотрудники панявежской полиции. Однако инспекторы по охране природы планировали обращаться к прокурорам, чтобы расследование провели и по факту убийства зубра. Зубр занесен в Красную книгу Литвы.
Охота — любимое времяпрепровождение элиты.
«Во-первых, надо отметить, что охотничьи кружки — это такое образование, в котором продолжается социальная история советских времен. Это было развлечением партийной элиты. Естественно, что внимание не снижается, все службы говорят, что охота — сомнительная деятельность в плане прозрачности. Что мы пытались делать и что надо делать, так это ввести электронные листы охоты, в которых было бы видно, когда, кто и с кем вместе охотится в реальное время. В данном случае прозрачности не может быть слишком много. Я думаю, сами охотники должны быть заинтересованы в изменении структуры и повышении прозрачности», – сказал в передаче на Delfi экс-министр охраны окружающей среды Литвы Кястутис Навицкас.
Либерал Симонас Гентвилас отметил, что самая большая проблема — секретность таких охот. В ходе упомянутой охоты зафиксировали ряд скандальных моментов.
«Скандальность в том, что инспекторы охраны окружающей среды не проверили на трезвость ни одного участника охоты, не вызвали полицию, а ведь это было 2 января. Ветеринары осмотрели самку зубра только через 3 дня, а они должны были выяснить, не была ли она беременна. Тут не зубр — тема скандала, а то, как действуют инспекторы, охотничьи кружки. В интересах самих охотников, чтобы общество относилось к ним с уважением», – сказал С. Гентвилас. «Эти известные фамилии повторяются. Когда я работал, уже была такая информация. Тут нечего скрывать», – сказал К. Навицкас. «Говорить, что это как игра в бадминтон или футбол, как иронизирует нынешний министр, неприемлемо, я думаю, что ради блага общества и доверия госведомствам мы обязаны обеспечить прозрачность этой деятельности», – сказал экс-министр.
Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ
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