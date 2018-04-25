Охота — любимое времяпрепровождение элиты.

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В Литве продолжаются дискуссии по поводу правил проведения охоты. К очередному всплеску эмоций привел инцидент, который прошел в начале года во время охоты, когда была застрелена самка зубра.

Как позднее выяснилось, у убитой самки был малыш, который позже скончался, об этом сообщает BNS.

Инцидент получил большой резонанс, так как в охоте принимали участие известные люди: председатель парламентского комитета по экономике социал- трудовик Римантас Синкявичюс, бывший европарламентарий социал-демократ Зигмантас Бальчитис, бывший депутат, глава кооператива Agroaves group Йонас Ягминас, главный акционер Grigeo Гинтаутас Пангонис, совладелец Biovelа Виргиниюс Кантаускас, основатель адвокатской конторы Ellex Valiūnas Роландас Валюнас, один из акционеров компании Fegda Арвидас Грибулис и другие.

Член партии Союз крестьян и зеленых Литвы Йонас Слапшинскас на этой охоте по ошибке застрелил зубра, перепутав его с кабаном. За это ему назначили штраф в размере 12 200 евро. Политик его заплатил. Но после того, как выяснилось, что у убитой самки был малыш, который позже скончался, штраф должен увеличиться до 36 600 евро.