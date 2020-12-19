Неизвестно, будет ли «Белорусская нефтяная компания» экспортировать через Литву

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Поскольку «Белорусская нефтяная компания» (БНК) сообщила на этой неделе, что временно останавливает экспорт через Клайпедский порт, пока остается не ясным, направит ли Минск эти грузы в другие порты, как угрожал, или это временное решение.

Не ясно и то, как такой шаг БНК повлияет на бизнес литовской железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai, перевозящей нефтепродукты. Трехгодичный договор последний с БНК завершается в конце декабря, однако ж/д компания не раскрывает, будет ли подписан новый договор.

Глава Lietuvos gelezinkeliai Мантас Дубаускас не комментировал BNS, будут ли переговоры о новом договоре с БНК. По его словам, это коммерческая тайна. Он лишь сказал, что нефть и нефтепродукты БНК в этом году составили около BNK 3,7% совокупного портфеля грузоперевозок компании. proc.

BNS не удалось связаться с представителями БНК.

Глава министерства транспорта, которое является акционером Lietuvos gelezinkeliai, Марюс Скуодис сказал, что перед Lietuvos gelezinkeliai ставится цель диверсификации собственных источников доходов.

«У нас есть оценки, того, что может произойти в случае остановки транспортировки нефтепродуктов, как для железной дороги, так и для всего сектора. Да, есть потери, поэтому естественно, что перед железными дорогами ставить цель наибольшей диверсификации источников доходов, как с точки зрения стран, так и продуктов перевозки», – сказал BNS М. Скуодис.

Он добавил, что доставка белорусских нефтепродуктов через Клайпеду была наиболее выгодным путем для обеих сторон. Он выразил сожаление о том, что решения основываются на политической логике и по этой причине страдает, прежде всего, белорусская экономика.

На этой неделе дочерняя компания БНК в Соединенном Королевстве BNK (UK) Limited сообщила, что временно останавливает экспорт через терминал Klaipedos nafta по новым договорам с кокупателями. Продукты, проданные по прежним сделкам, будут грузиться в Клайпеде.

Авторитарный руководитель Беларуси Александр Лукашенко не раз угрожал санкциями Литве и заверял, что Минск откажется от перевалки в Клайпедском порту, через который в основном экспортируются белорусские удобрения и нефтепродукты.