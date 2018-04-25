Нейтрализован канал поставок наркотиков

Nuotrauka BFL/ Redas Vilimas

В Эйшишкес (Шальчининкский район) нейтрализован еще один канал поставок наркотических веществ в вильнюсский табор, задержаны двое подозреваемых. Обоих суд разрешил взять под стражу.

21 апреля криминалисты городского комиссариата полиции Вильнюсского округа провели спецоперацию, во время которой задержали двух подозреваемых, занимающихся распространением наркотических веществ. В Эйшишкес был задержан житель Вильнюса, который туда приехал за карфентанилом. Несмотря на то, что нарушители вели себя осторожно, соблюдали конспирацию, процедуру покупки-передачи разбили на несколько этапов – сначала были переданы деньги, а лишь по прошествии какого-то времени, когда убедились, что опасности нет, передали наркотики. Задержанным грозит лишение свободы на срок 10-15 лет. Суд разрешил взять их под стражу.

В ходе тщательного расследования выяснилось, что житель Вильнюса занимается распространением опасного для здоровья людей наркотика – карфентанила.

Как информируют медики, карфентанил является одним из самых мощных коммерчески производимых и используемых опиоидов. Он действует соответственно в 100 и 10 000 раз сильнее, чем фентанил и морфин.

Для человека даже мизерное количество карфентанила может быть крайне опасно, смертельная доза находится примерно в одном микрограмме. Именно поэтому его употребление часто заканчивается летальным исходом – наркоманы зачастую не знают силу наркотика.

Кстати, это вещество активно употребляют ветеринары в зоопарках и на природе, чтобы на время усыпить животных. Используют как дротики, заряженные раствором карфентанила, так и добавленный в пищу животных раствор. Для примера, одна чайная ложка раствора карфентанила (смешанная с медом) усыпляет бурого медведя весом в 1000 кг в течение 10-15 минут. Дротики, заряженные раствором карфентанила, действуют еще быстрее. 60 микрограмм усыпляют лося в течение 3-5 минут, а 300-500 микрограмм за такое же время – слона среднего размера.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ