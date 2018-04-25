Нелегальное кредитование

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Клайпедское управление Службы по расследованию финансовых преступлений совместно с Клайпедской окружной прокуратурой завершило досудебное расследование, согласно которому жителю Литвы предъявили обвинение в незаконном предоставлении ссуд физическим и юридическим лицам и невыплате налогов государству. Как сообщает Служба по расследованию финансовых преступлений, подсчитано, что в течение семи лет было выдано кредитов почти на 1 миллион евро.

По данным следствия, нелегальный кредитор, действующий в Клайпеде и Клайпедском уезде, работал вместе с агентствами недвижимости. Кредитор заключал со своими клиентами письменные и нотариально заверенные кредитные соглашения под залог имущества. При этом клиенты были предупреждены, что в соглашении будет указана большая сумма, чем та, которую они намеревались заимствовать, а разница будет считаться вознаграждением кредитору за услугу.

Было установлено, что кредитор договаривался с заемщиком о выплате ежемесячных процентов, которые варьировались от одного до четырех и зависели от стоимости имущества.

Чтобы не попасться правоохранительным органам, кредитор требовал, чтобы все платежи производились только наличными, то есть напрямую или через автобусные перевозки.

Кредитные соглашения были заключены сроком на несколько месяцев. В конце срока, если полная сумма денег, указанная в договоре, еще не была погашена, клиентам по-прежнему нужно было выплачивать проценты до тех пор, пока они не найдут деньги для погашения кредита. В противном случае им угрожали обращением к судебным приставам и наложением ареста на заложенную недвижимость.

Были случаи, когда погашение кредита откладывалось на срок до нескольких лет, а сумма выплачиваемых процентов даже превышала сумму полученного кредита.

Предполагается, что нелегальный кредитор заключил не менее 60 письменных и нотариально заверенных договоров займа под залог недвижимости на сумму более 934 тысяч евро. Следователи подозревают, что размер вознаграждения, полученного кредитором, и выплаченных ему процентов, которые не были задекларированы, составляет почти 105 тысяч евро. Таким образом, в государственный бюджет, возможно, не было уплачено около 15 тысяч евро подоходного налога.

Дело передано в суд. Нарушителю может грозить лишение свободы на срок до четырех лет.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ