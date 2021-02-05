Нереализованные архитектурные проекты Вильнюса

В 1840 г. архитектор Ф. К. Шинкель предложил проект реставрации Вяркяйского дворца, после воплощения которого здание могло бы выглядеть, словно доставленное из Австрии. Януш Толмаковский в 1931 г. придумал для Вильнюса достаточно утопический облик, предложив придать городу правильную округлую форму.

Совершенно по-другому могло выглядеть здание Вильнюсской ратуши в случае осуществления хотя бы одного из предложенных проектов по его реконструкции или завершения первоначальной задумки Лауринаса Стуоки-Гуцявичюса.

В межвоенные годы долго искали место для памятника Адаму Мицкевичу, пока не было принято окончательное решение установить его на проспекте Гядимино, рядом с площадью, в настоящее время носящей имя В. Кудирки. Однако реализовать проект так и не успели.

Нынешний перекресток улицы Калварию и проспекта Конституциес сегодня мог бы быть куда более крупным и кольцевым, при этом улица Калварию вообще напоминала бы магистраль. К счастью, эта идея не попала в руки к проектировщикам.

Старый город Вильнюса планировалось разделить широкой магистралью. Относительно места ее расположения высказывались различные идеи, однако в конечном итоге задумка не была реализована. Этому, в частности, способствовало строительство школы им. С. Нерис прямо на предполагаемой магистрали.

Современный автовокзал представляет собой только часть первоначального проекта, предложенного архитектором Витаутасом Бредикисом. Над вокзалом должно было возвышаться огромное офисное здание, однако от этой части проекта было решено отказаться, что вызвало недовольство автора идеи.

Площадь Лукишкес вызывала множество дискуссий еще в советские времена. Состоялось немало конкурсов, определявших ее судьбу. В случае реализации по крайней мере части предлагаемых проектов современная Лукишкская площадь была бы похожа на настоящего советского монстра, напоминая Минск или Киев.

Гору Таурас мог «украсить» непропорционально большой дворец в советском стиле. К счастью, пишет пресс-служба Вильнюсского городского самоуправления, был осуществлен более скромный проект, с которым город тоже успел распрощаться.

Рядом с Лукишкской площадью в советские времена планировалось возвести огромный Дом правительства, уже был выбран проект — победитель конкурса, напоминавший Дома правительства в Москве или в Минске. Однако все это осталось лишь в планах.

Видение правого берега реки Нерис, предложенное архитектором Альгимантасом Насвитисом, воплотилось в жизнь после восстановления независимости Литвы, за исключением одной маленькой детали – на месте луга у Белого моста должна была располагаться бухта реки Нерис с водными каскадами.

Левый берег Нерис мог выглядеть совершенно иначе. Согласно одному из предложенных проектов здания, предлагалось строить не вдоль улицы Гоштауто, как это сделано сейчас, а в отдалении от нее, образуя зеленую зону между проезжей частью и домами.

Шнипишкес – один из самых странных и уникальных районов Вильнюса – мог превратиться в заурядный советский спальный район в случае осуществления планов по сносу старых деревянных домов с последующей застройкой блочными многоэтажками.

Часть города, некогда предусмотренная на месте Пилайте, могла быть намного больше, однако реализация разработанных в советский период проектов по увеличению района в несколько раз окончательно приостановлена в годы независимости, в результате преобразованиям подверглась только южная часть Пилайте.

Печальная участь ждала современный Жверинас – по проходящей в настоящее время через этот район улице Кястуче планировалось протянуть магистраль улицы Укмяргес, которая по новому мосту выходила бы на улицу Гяляжине Вилко. А под современной улицей М. К. Чюрлене намечалось строительство тоннеля, выводящего улицу Гяляжине Вилко в Науяместис. Эти две магистрали могли значительно испортить облик районов Жверинас и Науяместис.

Вильнюсское метро остается утопией городского масштаба вот уже на протяжении 50 лет. Однако, как подчеркнул мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, шансы появления метро в городе реальны, но только в свое время, то есть при условии формирования в общественном транспорте достаточных пассажиропотоков.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt