Несколько тысяч британских финансовых компаний могут закрыться из-за COVID-19

Около 4 тыс. финансовых компаний Великобритании могут обанкротиться из-за пандемии. Разорение примерно трети из них обернется существенным ущербом для экономики, отмечает Forbes со ссылкой на местные власти.

Такое количество компаний с низкой финансовой устойчивостью было зафиксировано в стране на конец октября 2020 года. Отмечается, что многие из этих организаций еще могут улучшить свое положение, если экономика начнет восстанавливаться в ближайшее время. Между тем, в Великобритании продолжают фиксировать суточные максимумы заболеваемости COVID-19.